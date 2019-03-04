Washington Post Оригинал

Washington Post: угроза американских санкций тормозит примирение Сирии с соседями

Материал представлен в пересказе ИноТВ
После восьми лет изоляции арабские государства стремятся восстановить отношения с Башаром Асадом. Но их попытки поладить с Дамаском блокируются Вашингтоном, который напоминает своим ближневосточным союзникам, что они могут попасть под санкции, призванные добиться от сирийского правительства политических реформ, пишет The Washington Post.
Washington Post: угроза американских санкций тормозит примирение Сирии с соседями
Reuters

После того как Башар Асад начал одерживать верх в гражданской войне, арабские государства попытались возобновить прерванные отношения с сирийским президентом. Казалось, что после восьми лет изоляции его страну вскоре вновь примут в арабский клуб, пишет The Washington Post. 

Но примирение Дамаска с соседями застопорилось после вмешательства Вашингтона. Администрация Трампа предупредила своих ближневосточных союзников, что их участие в восстановлении Сирии запустит механизм американских санкций, которые призваны вынудить Асада пойти на политические реформы, отмечает издание.
 
Вместе с тем многие арабские государства не уверены, стоит ли им возвращать в свои ряды лидера, который состоит в союзе с Ираном. При этом власти США уверены, что в отношении Тегерана необходимо придерживаться подхода «политической изоляции и политического давления». Их главная цель — добиться выхода из Сирии «всех войск, возглавляемых иранцами», сообщил изданию высокопоставленный представитель американского правительства.
 
По словам собеседников издания, одновременно с этим Россия подталкивает арабские правительства к наведению мостов с Дамаском. Таким образом Москва пытается убедить эти страны, что восстановление связей с Асадом подорвёт влияние Тегерана.
 
В результате арабские государства не знают, как именно им вести свою политику в отношении Сирии. Многие из них поддержали антиправительственное восстание, и теперь они «сталкиваются лицом к лицу с реальностью, что Асад, вероятнее всего, останется у власти в обозримом будущем», утверждает The Washington Post.
 
Это даёт сирийским властям надежду, что соседи помогут хотя бы частично профинансировать восстановление страны, которое оценивается в сумму $400 млрд. Сторонники Асада говорят, что арабские правительства уже выстроились в очередь к президенту, и он, «словно на конкурсе красоты», волен выбирать, чьё предложение принять.
 
Между тем арабский мир с отчаянием наблюдает, как его соперники, Турция и Иран, укрепляются в Сирии. Более того, теперь судьба страны, которая была исключена из Лиги арабских государств, решается в рамках мирного процесса, возглавляемого Россией, обращает внимание издание.
 
«Не существует абсолютно никакого арабского влияния на Дамаск. Никакого. После того как мы сожгли все мосты в 2011 году, региональные игроки Турция и Иран стали определять повестку дня. А арабы внезапно остались без права голоса», — посетовал в интервью The Washington Post министр по иностранным делам ОАЭ Анвар Гаргаш.
 
Как ожидается, эта проблема будет обсуждаться на саммите Лиги арабских государств. Несколько участников организации, включая Тунис и Ирак, выступают за возвращение Сирии.
 
Но пока в Лиге не существует единого мнения по этому вопросу. Саудовская Аравия и Египет выступают против восстановления членства Дамаска и едва ли изменят свою позицию. Кроме того, ситуацию может усугубить недавний визит Асада в Тегеран, который идёт вразрез с утверждением, что сирийского лидера можно «выманить из иранских объятий».
 
Тем не менее Объединённые арабские эмираты считают, что намного важнее взаимодействовать с Дамаском, чем оставаться в стороне. «Мы не думаем, что ОАЭ серьёзно изменит ситуацию. Но, на наш взгляд, наша позиция станет неотъемлемой частью более широкого решения арабских стран по Сирии, и мы уверены, что оно будет принято», — подчеркнул Гаргаш.
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Washington Post США Северная Америка
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