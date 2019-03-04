Washington Post: угроза американских санкций тормозит примирение Сирии с соседями

После восьми лет изоляции арабские государства стремятся восстановить отношения с Башаром Асадом. Но их попытки поладить с Дамаском блокируются Вашингтоном, который напоминает своим ближневосточным союзникам, что они могут попасть под санкции, призванные добиться от сирийского правительства политических реформ, пишет The Washington Post.

После того как Башар Асад начал одерживать верх в гражданской войне, арабские государства попытались возобновить прерванные отношения с сирийским президентом. Казалось, что после восьми лет изоляции его страну вскоре вновь примут в арабский клуб, пишет The Washington Post.

Но примирение Дамаска с соседями застопорилось после вмешательства Вашингтона. Администрация Трампа предупредила своих ближневосточных союзников, что их участие в восстановлении Сирии запустит механизм американских санкций, которые призваны вынудить Асада пойти на политические реформы, отмечает издание.

Вместе с тем многие арабские государства не уверены, стоит ли им возвращать в свои ряды лидера, который состоит в союзе с Ираном. При этом власти США уверены, что в отношении Тегерана необходимо придерживаться подхода «политической изоляции и политического давления». Их главная цель — добиться выхода из Сирии «всех войск, возглавляемых иранцами», сообщил изданию высокопоставленный представитель американского правительства.

По словам собеседников издания, одновременно с этим Россия подталкивает арабские правительства к наведению мостов с Дамаском. Таким образом Москва пытается убедить эти страны, что восстановление связей с Асадом подорвёт влияние Тегерана.

В результате арабские государства не знают, как именно им вести свою политику в отношении Сирии. Многие из них поддержали антиправительственное восстание, и теперь они «сталкиваются лицом к лицу с реальностью, что Асад, вероятнее всего, останется у власти в обозримом будущем», утверждает The Washington Post.

Это даёт сирийским властям надежду, что соседи помогут хотя бы частично профинансировать восстановление страны, которое оценивается в сумму $400 млрд. Сторонники Асада говорят, что арабские правительства уже выстроились в очередь к президенту, и он, «словно на конкурсе красоты», волен выбирать, чьё предложение принять.

Между тем арабский мир с отчаянием наблюдает, как его соперники, Турция и Иран, укрепляются в Сирии. Более того, теперь судьба страны, которая была исключена из Лиги арабских государств, решается в рамках мирного процесса, возглавляемого Россией, обращает внимание издание.

«Не существует абсолютно никакого арабского влияния на Дамаск. Никакого. После того как мы сожгли все мосты в 2011 году, региональные игроки Турция и Иран стали определять повестку дня. А арабы внезапно остались без права голоса», — посетовал в интервью The Washington Post министр по иностранным делам ОАЭ Анвар Гаргаш.

Как ожидается, эта проблема будет обсуждаться на саммите Лиги арабских государств. Несколько участников организации, включая Тунис и Ирак, выступают за возвращение Сирии.

Но пока в Лиге не существует единого мнения по этому вопросу. Саудовская Аравия и Египет выступают против восстановления членства Дамаска и едва ли изменят свою позицию. Кроме того, ситуацию может усугубить недавний визит Асада в Тегеран, который идёт вразрез с утверждением, что сирийского лидера можно «выманить из иранских объятий».

Тем не менее Объединённые арабские эмираты считают, что намного важнее взаимодействовать с Дамаском, чем оставаться в стороне. «Мы не думаем, что ОАЭ серьёзно изменит ситуацию. Но, на наш взгляд, наша позиция станет неотъемлемой частью более широкого решения арабских стран по Сирии, и мы уверены, что оно будет принято», — подчеркнул Гаргаш.