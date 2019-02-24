Sunday Times Оригинал

ST: британская армия использует в Сирии спецназ вопреки решению парламента

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Министерство обороны Соединённого Королевства признало, что его военнослужащие участвуют в спецоперациях в Сирии. Примечательно, что британский парламент не санкционировал использование в регионе наземных войск, пишет The Sunday Times.
ST: британская армия использует в Сирии спецназ вопреки решению парламента
Reuters

Министерство обороны Соединённого Королевства подтвердило, что британский спецназ участвовал в военных операциях против «Исламского государства»* в Сирии. Всё это, несмотря на то, что в 2015 году парламент одобрил только нанесение авиаударов и что правительство обещало не использовать в этом ближневосточном конфликте наземные войска, пишет The Sunday Times.  

В рамках закона о защите информации издание сделало запрос в Минобороны о смерти сержанта британской Специальной авиационной службы (SAS) Мэтта Тонро. Он вместе с двумя американскими военнослужащими погиб в марте прошлого года.

«Подразделения Великобритании, прикреплённые к Вооружённым силам других стран, действуют так, как если бы они были персоналом принимающей страны,  находились бы под управлением этой страны», — заявили представители оборонного ведомства. Это позволяет британским спецназовцам работать в тесном сотрудничестве с американским отрядом «Дельта» и «морскими котиками», поясняет издание.              

За последние четыре года более 20 британцев получили медали «За отвагу». Насколько известно, они удостоились этих наград за борьбу с ИГ, утверждает The Sunday Times.

«Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014. 

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источник
Sunday Times Великобритания Европа
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Великобритания вооруженный конфликт Исламское государство Сирия спецназ
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