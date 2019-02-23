Fox: США передумали уходить из Сирии — на этом можно хорошо заработать

Несмотря на намерение Дональда Трампа вывести американские войска из Сирии, Белый дом заявил, что США оставят на территории этой страны 400 военнослужащих для защиты курдов от Турции, передаёт Fox News. По мнению ведущего канала Такера Карлсона, американские солдаты будут сражаться и умирать на чужбине исключительно ради интересов вашингтонских элит, стремящихся заработать на «сирийском дельце» как можно больше.

Добро пожаловать на часовой выпуск, это программа Inside The Issues. Дональд Трамп строил свою предвыборную кампанию на обещании покончить с бессмысленными войнами за рубежом. Избирателям это понравилось. В прошлом году он сдержал слово, объявив, что американские силы покинут Сирию. Всё равно было непонятно, что они там делают: ИГ* нейтрализовано, а режим Асада — чтобы вам ни говорили на других каналах — не представляет для Соединённых Штатов никакой опасности.

Некоторые из наших вроде как союзников в Сирии показали, что они безумцы со связями с радикальными джихадистами. Так что большинство американцев высказалось за то, чтобы вернуть войска домой. Однако здесь, в Вашингтоне, против этого выступают практически все: лоббисты, подрядчики, клоуны из НИИ и даже Билл Кристол. На этом дельце все они зарабатывают себе на жизнь.

Им плевать, во что это обходится другим людям — им самим это выгодно. Именно поэтому мы по-прежнему за немногими исключениями участвуем в делах всех стран, куда мы отправляли войска с момента окончания Второй мировой.

Когда в конгрессе поняли, что война может действительно закончиться, они слетели с катушек и встали в жёсткую оппозицию. И как и во многих других вопросах — от иммиграции до России — им удалось добиться своего.

Сегодня Белый дом заявил, что даже после вывода войск на территории Сирии останутся 400 военнослужащих. Значит, войска всё-таки не выводим. Чем же они там занимаются? Официально их задание — защищать курдский народ — у нас откуда-то появилось моральное обязательство их защищать — от кого бы вы подумали? От Турции, нашей союзницы по НАТО! Всё чудесатее и чудесатее.

Так что американские солдаты остаются; они, возможно будут сражаться и погибать в далёкой стране ради никому неясных целей. Тем не менее они гарантируют, что их военное присутствие никогда не закончится. Так что вашингтонские ястребы, повторюсь, вновь и вновь оказываются неправы, но они всё равно будут одерживать верх.

Дата выхода в эфир 22 февраля 2019 года.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.