Глава МИД Турции о закупке С-400: нет нужды объясняться — дело сделано

Приобретение Турцией российских ЗРК С-400 является завершённой сделкой, не требующей дополнительных комментариев, сообщает Daily Sabah, со ссылкой на заявление министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу. Глава турецкого МИД заверил, что Анкара уже не разорвёт соглашение с Россией. Отмечается, что Турцию не останавливает давление со стороны США, пригрозивших Анкаре санкциями.
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что покупка Анакарой российских ЗРК С-400 является завершённой сделкой, а также заверил, что Турция не разорвёт соглашение, пишет Daily Sabah.
«Нет нужды что-либо объяснять по поводу С-400, потому что это завершённая сделка», — приводит издание слова министра. Между тем, в Вашингтоне предупредили Турцию, что покупка С-400 может сорвать запланированные поставки американских истребителей F-35, а также привести к санкциям.
Как пишет Daily Sabah, Турция какое-то время планировала закупить американские ЗРК Patriot, однако, в самый нужный момент не получила от американской стороны обязательств — и обратилась к России.
Издание сообщает, что Чавушоглу, помимо прочего, заявил, что у США нет единой стратегии в отношении Сирии: после объявления Трампа о скором выводе войск, мнения в Вашингтоне по поводу дальнейших действий разделились. Министр также анонсировал, что совместная американо-турецкая рабочая группа продолжит работу над планами в отношении Сирии.
Daily Sabah напоминает, что внезапное решение Трампа о выводе войск из Сирии подверглось разнообразной критике, а также привело к тому, что Джеймс Мэттис подал в отставку с поста министра обороны США. Некоторые расценили это решение, как намерение США прекратить поддержку Демократических сил Сирии (СДС), которые, по большей части, состоят из отрядов народной самообороны, подчиняющихся Рабочей партии Курдистана.
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