CM: на просьбу США отказаться от С-400 Турция ответила «средним пальцем»

11:18 Монсон: Емельяненко пришло время завершать карьеру Боец смешанных единоборств Джефф Монсон прокомментировал поражение соотечественника Фёдора Емельяненко от американца Райана Бейдера в финале Гран-при Bellator в тяжёлом весе.

11:12 Открытое горение на металлокомбинате в Магнитогорске ликвидировано Пожарные ликвидировали открытое горение на металлургическом комбинате в Магнитогорске. Об этом сообщили в управлении МЧС по Челябинской области.

11:09 Шлеменко заявил, что судья не дал Емельяненко шансов вернуться в бой с Бейдером Российский боец смешанных единоборств Александр Шлеменко прокомментировал поражение соотечественника Фёдора Емельяненко от американца Райана Бейдера в финале Гран-при Bellator в тяжёлом весе.

10:58 Путин подписал указ о переименовании университетских военных кафедр Президент России Владимир Путин подписал указ о переименовании военных факультетов (кафедр). После вступления документа в силу они будут называться военными учебными центрами. Об этом сообщается на официальном портале правовой информации.

10:57 Бейдер считает, что Фёдору Емельяненко нечего стыдиться Американский боец смешанного стиля Райан Бейдер высказался о своём месте в карьере россиянина Фёдора Емельяненко, с которым он провёл поединок в финале Гран-при Bellator в тяжёлом весе.

10:48 В сети появилось видео, где Бейдер нокаутирует Емельяненко В Интернете опубликовали видеозапись момента, когда американский боец смешанного стиля Райан Бейдер нокаутирует россиянина Фёдора Емельяненко в финале Гран-при Bellator в тяжёлом весе.

10:45 В результате стрельбы в Вашингтоне погибли три человека Жертвами стрельбы в Вашингтоне стали три человека. Об этом сообщил начальник полиции города Питер Ньюшем.

10:40 Тактаров считает, что Емельяненко стоило отказаться от боя с Бейдером Бывший боец смешанных единоборств Олег Тактаров выразил мнение, что проблемы со здоровьем могли повлиять на поражение соотечественника Фёдора Емельяненко от американца Райана Бейдера в финале Гран-при Bellator в тяжёлом весе.

10:34 В Петербурге проходит военный парад в честь снятия блокады Ленинграда На Дворцовой площади в Санкт-Петербурге проходит военный парад в честь 75-й годовщины полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.

10:30 Эксперт оценил слова депутата Рады об интересе ЕС в «обходных газопроводах» Политолог Юрий Светов прокомментировал в беседе с RT заявление депутата Верховной рады Евгения Мураева о том, что европейские страны, в частности ФРГ и Франция, воспринимают Украину как «ненадёжного поставщика» газа и заинтересованы в «обходных газопроводах».

10:26 Емельяненко не явился на пресс-конференцию после боя с Бейдером Российский боец смешанного стиля Фёдор Емельяненко не явился на пресс-конференцию после поединка с американцем Райном Бейдером в финале Гран-при Bellator в тяжёлом весе.

10:20 В Британии рассказали о возможном способе завершить конфликт в Донбассе В палате общин Великобритании предположили, что конфликт в Донбассе можно будет решить быстрее, если на выборах украинского президента выиграет кандидат, расположенный к России более дружественно.

10:17 На станции под Самарой сошли с рельсов три вагона грузового поезда В Самарской области на станции Безымянка произошёл сход с рельсов трёх пустых вагонов грузового поезда. Об этом сообщается на сайте Куйбышевской железной дороги.

10:09 Бейдер о нокауте Емельяненко: мы тренировали этот удар Американский боец Райан Бейдер рассказал об ударе, которым нокаутировал россиянина Фёдора Емельяненко в финале Гран-при Bellator в тяжёлом весе.

10:05 Число погибших при взрывах на Филиппинах возросло до 27 Число погибших в результате взрывов в католической церкви на Филиппинах возросло до 27. Об этом сообщает Rappler со ссылкой на данные полиции.

10:02 Российский боец Минаков может стать следующим соперником Бейдера Президент Bellator Скотт Кокер рассказал, что российский боец Виталий Минаков встретится с победителем Гран-при и обладателем двух поясов чемпиона организации в тяжёлом весе американцем Райаном Бейдером в случае победы над французом Чейком Конго.

09:56 Пожар на Магнитогорском металлургическом комбинате локализован Спасатели локализовали возгорание на Магнитогорском металлургическом комбинате. На одном из участков пожар ликвидирован. Об этом сообщили в управлении МЧС по Челябинской области.

09:51 Запашный заявил, что в раздевалке Емельяненко стоит абсолютная тишина после боя с Бейдером Заслуженный артист России Эдгард Запашный рассказал о состоянии бойца смешанного стиля Фёдора Емельяненко после поражения от американца Райана Бейдера в финале Гран-при Bellator в тяжёлом весе.

09:42 Власти Москвы порекомендовали водителям пересесть на общественный транспорт Специалисты информационного центра транспортного комплекса Москвы порекомендовали столичным водителям пересесть на общественный транспорт из-за неблагоприятных погодных условий в городе.

09:38 Теннисисты Эрбер и Маю выиграли Australian Open в парном разряде Французы Пьер-Юг Эрбер и Николя Маю в парном разряде одержали победу над финном Хенри Континеном и австралийцем Джоном Пирсом в финале первого в сезоне турнира серии Большого шлема — Australian Open.

09:31 В Bellator готовы организовать прощальный бой Фёдора Емельяненко Президент Bellator Скотт Кокер заявил, что организация готова провести прощальный поединок российского бойца Фёдора Емельяненко в Москве или Санкт-Петербурге.

09:21 На металлургическом комбинате в Магнитогорске произошёл пожар Пожар произошёл на металлургическом комбинате в Магнитогорске, сообщили в МЧС России.

09:16 Глава Bellator: Емельяненко уже не обязан драться, он всего добился Президент Bellator Скотт Кокер прокомментировал поражение российского бойца Фёдора Емельяненко от американца Райана Бейдера в финале Гран-при организации среди тяжеловесов.

09:06 Боец UFC Олейник: Емельяненко не нужно уходить из спорта после боя с Бейдером Российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Алексей Олейник выразил мнение, что его соотечественнику Фёдору Емельяненко не стоит завершать карьеру после поражения от американца Райана Бейдера в финале Гран-при Bellator в тяжёлом весе.

08:53 Россиянка Великая завоевала бронзу на этапе КМ по фехтованию в США Российская саблистка Софья Великая стала третьей на этапе Кубка мира по фехтованию в американском Солт-Лейк-Сити.

08:46 В Москве за неполные сутки выпала треть месячной нормы осадков В Москве к утру воскресенья, 27 января, выпала треть месячной нормы осадков за неполные сутки, сообщили в городском метеобюро.

08:46 Глава PFL считает, что Фёдору Емельяненко стоит подумать о завершении карьеры Президент американской лиги PFL Рэй Сефо прокомментировал победу соотечественника Райана Бейдера над россиянином Фёдором Емельяненко в финале Гран-при Bellator в тяжёлом весе.

08:31 Число жертв взрыва на трубопроводе в Мексике достигло 114 В Мексике в результате взрыва на трубопроводе в штате Идальго, по последним данным, погибли 114 человек. Об этом информирует El Nuevo Dia со ссылкой на Министерство здравоохранения страны.

08:27 Фёдор Емельяненко не испытывает проблем со здоровьем после поединка с Бейдером Российский боец смешанного стиля Фёдор Емельяненко не испытывает проблем со здоровьем после боя в финале Гран-при Bellator с американцем Райаном Бейдером.

08:17 Бейдер назвал Емельяненко величайшим бойцом всех времён Американский боец Райан Бейдер, одержавший победу над россиянином Фёдором Емельяненко в финале Гран-при Bellator в тяжёлом весе, попросил поддержать своего соперника после боя.

08:14 Cтоличный дивизион стал победителем Матча звёзд НХЛ 2019 года Столичный дивизион взял верх над Центральным в финале Матча звёзд Национальной хоккейной лиги (НХЛ) 2019 года.

08:03 В Венесуэле назвали госизменой отказ военного атташе подчиняться Мадуро Министерство обороны Венесуэлы считает, что отказ военного атташе посольства страны в США Хосе Луиса Сильвы признать Николаса Мадуро президентом является государственной изменой.

07:49 Емельяненко проиграл Бейдеру в первом раунде финала Гран-при Bellator Американец Райан Бейдер победил российского бойца смешанного стиля Фёдора Емельяненко в финале Гран-при Bellator в тяжёлом весе.

07:41 В Москве 27 января ожидается до -5 °С В Москве в воскресенье, 27 января, ожидается до -5 °С. Об этом информирует «Газета.Ru» со ссылкой на данные Гидрометцентра России.

07:25 Сотрудники МЧС ликвидировали крупный пожар в ангаре в Екатеринбурге В Екатеринбурге пожарные ликвидировали возгорание площадью 1,5 тыс. кв. метров, произошедшее в отдельно стоящем ангаре на территории завода металлоконструкций.

07:13 Число погибших при взрывах на Филиппинах возросло до 19 В результате взрывов на юге Филиппин, по последним данным, погибли 19 человек. Об этом информирует Associated Press.

06:56 Маас и Лавров поддержали решение ФРГ выделить €12 млн для блокадников Министры иностранных дел России и Германии Сергей Лавров и Хайко Маас приветствовали решение немецкого правительства о выделении €12 млн в качестве добровольного гуманитарного жеста в адрес переживших блокаду Ленинграда.

06:40 ЦПВС: военные России провели две гуманитарные акции в Сирии Российские военнослужащие провели две гуманитарные акции в сирийской провинции Дараа и в Восточной Гуте. Об этом заявил представитель российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) Эдуард Титов.

06:26 СМИ: При взрыве на Филиппинах погибли восемь человек На юге Филиппин рядом с католической церковью произошёл взрыв. В результате инцидента погибли восемь человек.

06:13 Депутат Рады заявил об интересе ЕС в «обходных газопроводах» Депутат Верховной рады Евгений Мураев в эфире телеканала «Наш» заявил, что европейские страны, в частности ФРГ и Франция, воспринимают Украину как «ненадёжного поставщика» газа и заинтересованы в «обходных газопроводах».

05:59 Власти Перу выступили против внутринационального диалога в Венесуэле Постпред Перу при ООН Густаво Меза-Куадра заявил, что в Лиме выступают против проведения внутринационального диалога в Венесуэле. Об этом информирует РИА Новости.

05:43 ВМС США получили второй эсминец класса Zumwalt В состав Военно-морских сил США передан эсминец USS Michael Monsoor — второй корабль класса Zumwalt. Об этом информирует пресс-служба командования Тихоокеанского флота ВМС США.

05:30 СК: погибший при взрыве в кафе под Саратовом отмечал юбилей Мужчина, который погиб в результате взрыва в кафе в посёлке Лысые Горы Саратовской области 26 января, отмечал в этом заведении свой юбилей.

05:15 На Камчатке вулкан Шивелуч выбросил столб пепла В Камчатском крае вулкан Шивелуч выбросил столб пепла на высоту до 4,5 км. Об этом информирует ГУ МЧС по региону со ссылкой на данные Камчатской группы реагирования на вулканические извержения (KVERT).

05:00 Мадуро заявил о «победе» Венесуэлы на заседании Совбеза ООН Президент Венесуэлы Николас Мадуро считает уход госсекретаря США Майка Помпео с заседания Совета Безопасности ООН «победой» Каракаса.

04:45 Источник: в России разработали индивидуальный комплекс разведки «Глаз» Для российских военнослужащих разработан индивидуальный разведывательный комплекс «Глаз». Об этом информирует ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.

04:32 Гуаидо прокомментировал заявление военного атташе о непризнании Мадуро Председатель Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуаидо, объявивший себя временным президентом страны, прокомментировал информацию о решении военного атташе венесуэльского посольства в США не признавать Николаса Мадуро главой государства.

04:13 Помпео заявил о заинтересованности США в достижении мира в Афганистане Государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что американская сторона серьёзна настроена на достижение мира в Афганистане и вывод войск.

04:00 Педерсен встретится с представителями сирийской оппозиции в Каире Спецпосланник ООН по Сирии Гейр Педерсен проведёт встречу в Каире с представителями Каирской платформы сирийской оппозиции. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на одного из членов оппозиции Фираса аль-Халиди.