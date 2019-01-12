Diplomat: для мигрантов из Азии Турция стала привлекательнее России

Многие годы Россия в больших количествах принимала у себя трудовых мигрантов из Центральной Азии, однако сейчас ситуация начинает меняться. Как пишет издание Diplomat, из-за существенного снижения курса рубля и ужесточения антитеррористических проверок сегодня Турция становится всё более популярной для мигрантов из данного региона.

Россия издавна в самых больших количествах принимает у себя трудовых мигрантов из Центральной Азии, но сейчас ситуация начинает меняться. Как пишет Diplomat, доминирование России на этом рынке труда было обусловлено несколькими факторами, такими как безвизовый режим для центральноазиатских стран, относительно высокие зарплаты, знание русского языка и культуры. Но в последние годы количество приезжающих в Россию мигрантов явно сокращается, и на то есть две главные причины.

Как продолжает издание, из-за существенного снижения курса рубля вследствие западных санкций российский рынок труда стал менее привлекательным для мигрантов. Кроме того, из-за дискуссии внутри страны о связи между террористами и и трудовыми мигрантами в России были ужесточены полицейские проверки для выходцев из Центральной Азии. Эти обстоятельства вынуждают центральноазиатских гастарбайтеров искать другие места для работы.

По мере снижения популярности российского рынка рабочей силы Турция всё больше привлекает мигрантов из Центральной Азии. По данным турецкого МВД, Туркменистан, Узбекистан и Киргизия входят в первую десятку стран, чьи граждане имеют разрешение на работу в Турции. Кроме того, в 2017 году Узбекистан также вошёл в первую пятерку стран по количеству нелегальных мигрантов, задержанных в Турции.

В целом Турция с годами становится всё более доступной для трудовых мигрантов из Центральной Азии. После распада Советского Союза она установила безвизовый режим с этими бывшими советскими республиками в целях расширения торговли и облегченного перемещения людей. Турецкое правительство установило менее жёсткие нормы и правила по сравнению с российскими властями. Например, трудовым мигрантам из Центральной Азии не нужно регистрироваться ни в каких ведомствах на время своего законного пребывания в стране.

Это дает им возможность обойти стороной сложные бюрократические процедуры, в то время как в России мигранты зачастую становятся жертвами коррупции в государственных органах власти. Более того, общество Турции более открыто для мигрантов из Центральной Азии, чем из соседних арабских стран. Турки знают о своем общем с населением центральноазиатских стран тюркском культурно-историческом происхождении. Кроме того, религиозные мигранты из Центральной Азии в меньшей степени сталкиваются с дискриминацией в Турции, чем в России, так как в первой мусульмане составляют большинство.

Однако у мигрантов из Центральной Азии в Турции всё равно возникают проблемы. Отношение общества к мигрантам стало более настороженным после того, как завербованные террористы в 2016 году устроили теракт в стамбульском аэропорту. Сведения на сей счет существуют разные, но согласно некоторой информации, нападавшими были граждане Узбекистана, Киргизии и России. Спустя несколько месяцев выходец из Узбекистана открыл в стамбульском клубе стрельбу по людям, отмечавшим Новый Год.

Данные инциденты вызвали публичные дебаты о том, стоит ли Турции сохранять безвизовый режим с центральноазиатскими странами, чьи граждане занимаются террористической деятельностью на турецкой земле. Но, как отмечает профессор Флоридского международного университета Галиб Баширов, турецкое правительство старается не выделять особо национальную принадлежность террористов, обращая главное внимание на более серьёзную угрозу в лице ИГИЛ*. Рейды против мигрантов из Центральной Азии в Турции не проводятся последовательно и постоянно даже после терактов 2016 года.

Более того, турецкое правительство в определённом смысле даже активизировало свою поддержку мигрантам из Центральной Азии. Например, в ноябре прошлого года турецкий президент Эрдоган подписал указ о продлении срока безвизового пребывания для граждан Казахстана, Таджикистана и Узбекистана, что безусловно будет способствовать привлечению на турецкий рынок рабочей силы новых трудовых мигрантов из Центральной Азии.

Как заключает автор статьи, правительство Эрдогана во главе с Партией справедливости и развития проводит весьма доброжелательную политику по отношению к мигрантам из Центральной Азии. Однако в Турции почти 3,8 миллиона безработных граждан. Среди турецкой молодежи доля безработных составляет более 20 процентов. Поэтому в будущем политика властей может вызвать больше критики со стороны оппозиционных турецких партий, которые в большинстве своем настроены против иммигрантов.

«Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.



