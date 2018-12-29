CNN: миграционный кризис будет оставаться главной проблемой ЕС в будущем году

Начавшийся в 2015 году кризис, вызванный притоком беженцев и мигрантов в Европу, продолжает оказывать огромное влияние на Евросоюз, сообщает CNN. Как подчёркивается в репортаже канала, миграция будет одним из ключевых факторов на выборах в Европейский парламент в марте 2018 года и может создать ещё более глубокий раскол внутри ЕС.

Пересекать Ла-Манш как минимум часть мигрантов заставляет, по-видимому, убеждённость в том, что такое путешествие после брексита станет более трудным. Но дело не только в Соединённом Королевстве — миграционный кризис влияет на всю Европу целиком, и Европейский союз очень хорошо понимает, что в ближайшее время этот кризис никуда не исчезнет. С подробностями из Лондона — Саймон Каллен.



2015 год; миграционный кризис в Европе в самом разгаре. К европейским берегам прибыли более миллиона беженцев, многие — спасаясь от конфликтов в Сирии, Ираке и Афганистане.

ЮСЕФ КАРАДЖАКЕС, сирийский беженец: Я всё там потерял — и жену, и дочь. Я потерял семью, они мертвы, погибли от взрыва бомбы на войне.

Приток беженцев стал для Европейского союза беспрецедентным вызовом, которому с трудом удавалось поддерживать страны—члены, принявшие основной удар на себя, в особенности восточноевропейские. Когда мигранты попытались двинуться на запад, страны, расположенные по маршруту их движения, стали возводить заборы на границах, подготовив таким образом почву для жёстких столкновений между мигрантами и полицией.

С тех пор число мигрантов, пытающихся добраться до Евросоюза, сокращалось, однако и сейчас каждый месяц прибывают тысячи людей. Большинство из них приплывают на лодках из Северной Африки, пересекая Средиземное море; в результате, «болевыми точками» миграции стали Италия и Испания.

Новое правительство Италии отреагировало на ситуацию жёстко, не давая некоторым из кораблей с мигрантами причаливать к берегу.





МАТТЕО САЛЬВИНИ, министр внутренних дел Италии: Моя цель в том, чтобы обеспечить людям право прибывать в Италию самолётом — возможно даже первым классом, — а не на лодках.

Итальянское правительство, настроенное против миграции — далеко не единственное такое правительство в Европе. Другие страны, включая Австрию, Венгрию и Польшу, заняли аналогичную, жёсткую позицию.





МЭТЬЮ ГУДВИН, старший научный сотрудник Chatham House: Это действительно историческая перемена для Европы, и, как мне кажется, когда живёшь внутри неё, порой теряешь из виду, насколько она значительна.

Последствия уже дают о себе знать. Европейская комиссия уже много лет пытается найти для спора о мигрантах долговременное решение, но разногласия по поводу того, как лучше двигаться вперёд, ещё остаются.





ДОНАЛЬД ТУСК, председатель Европейского совета: Нам больше нельзя делиться на тех, кто хочет решить проблему притока нелегальных мигрантов, и тех, кто хочет воспользоваться ею для политической выгоды.

Между тем, выборы в Европейский парламент должны будут состояться уже в мае, и эксперты предупреждают, что у ключевых игроков почти нет стимула к достижению компромисса.

МЭТЬЮ ГУДВИН: В ЕС есть ряд правительств и партий, которые заинтересованы в том, чтобы Европейская комиссия, Европейский парламент и Европейский совет не решали вопрос безопасности внешних границ.





САЙМОН КАЛЛЕН, продюсер CNN: Во время прошлых выборов в Европейский парламент в 2014 году, главной проблемой была экономика, но на этот раз ей будет иммиграция. Согласно опросам общественного мнения, проведённым Европейской комиссией, избиратели воспринимают её настолько же важной, насколько и проблему терроризма. Это означает, что в следующем году именно по ней будет пролегать политическая линия фронта, что может не только создать ещё более глубокий раскол внутри ЕС, но и кардинальным образом изменить политику Европы в отношении мигрантов. Саймон Каллен, CNN, Лондон.

Материал предоставлен CNN International.

Дата выхода в эфир 28 декабря 2018 года.