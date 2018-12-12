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Dagens Nyheter: в Европе мигрантам теперь не слишком рады

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Граждане большинства государств мира не слишком горят желанием принимать мигрантов на своей территории, пишет Dagens Nyheter со ссылкой на данные опроса Pew Research Center. Как отмечает издание, наиболее негативно к мигрантам настроены те страны, которые оказались в большей степени подвержены миграционному кризису 2015 — 2016 годов.
Dagens Nyheter: в Европе мигрантам теперь не слишком рады
Reuters

В то время как в марокканском Марракеше проходит первая крупная конференция ООН по вопросам миграции, американский центр опроса общественного мнения Pew Research Center выпустил результаты исследования об отношении к мигрантам граждан 27 стран мира, пишет Dagens Nyheter.

Как оказалось, граждане большинства стран не слишком горят желанием принимать мигрантов. В среднем 45% опрошенных хотят, чтобы их страна принимала меньше мигрантов, либо не принимала их вовсе, в то время как 36% удовлетворены нынешним уровнем миграции, а 14% готовы принимать их большем количестве.
 
Что касается Европы, то наименее гостеприимными к мигрантам оказались греки: 82% опрошенных относятся к ним негативно. За ними идут Венгрия (72%), Италия (71%), Германия (58%) и Швеция (52%).
 
Наиболее негативно настроенные к мигрантам страны принадлежат к числу тех государств, на которых наиболее сильно сказался кризис 2015 — 2016 годов, отмечает Dagens Nyheter.
 
Показатель Швеции в этом плане приблизительно равен среднему по Европе: 52% респондентов настроены к мигрантам отрицательно, 14% — положительно и 33% довольны текущим положением вещей.
 
Самой благосклонной к мигрантам в Европе оказалась Испания. Лишь 30% испанцев заявили о том, что хотели бы принимать меньше мигрантов, в то время как 28% хотели бы принимать их в большем количестве.
 
Кроме того, относительно рады мигрантам оказались и британцы (настроены к ним негативно лишь 37%), что может показаться странным, учитывая какую роль играет эта тема на дебатах о брексите. То же самое можно сказать и о США, где президент Трамп и его сторонники ратуют за более жёсткую иммиграционную политику. Лишь 29% американцев хотят, чтобы их страна принимала меньше мигрантов, в то время как 44% довольны нынешней ситуацией, а 24% хотят принимать больше приезжих.
 
В Южной Африке, России и Израиле более двух третей респондентов хотят уменьшить количество иммигрантов или не принимать их вовсе, в то время как бразильцы и австралийцы настроены по отношению к ним более радушно (37% и 38% негативно настроенных соответственно).
 
На данный момент в мире насчитывается более 250 млн мигрантов. Большинство из них не являются беженцами, так как они покинули свои родные страны добровольно, руководствуясь рядом мотивов, в том числе личными и прагматическими. В частности, многие из них искали лучшей жизни. Тем не менее, эта цифра, судя по всему, будет только расти, подводит итог Dagens Nyheter.
 
 
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