Dagens Nyheter: в Европе мигрантам теперь не слишком рады

Граждане большинства государств мира не слишком горят желанием принимать мигрантов на своей территории, пишет Dagens Nyheter со ссылкой на данные опроса Pew Research Center. Как отмечает издание, наиболее негативно к мигрантам настроены те страны, которые оказались в большей степени подвержены миграционному кризису 2015 — 2016 годов.

В то время как в марокканском Марракеше проходит первая крупная конференция ООН по вопросам миграции, американский центр опроса общественного мнения Pew Research Center выпустил результаты исследования об отношении к мигрантам граждан 27 стран мира, пишет Dagens Nyheter.

Как оказалось, граждане большинства стран не слишком горят желанием принимать мигрантов. В среднем 45% опрошенных хотят, чтобы их страна принимала меньше мигрантов, либо не принимала их вовсе, в то время как 36% удовлетворены нынешним уровнем миграции, а 14% готовы принимать их большем количестве.

Что касается Европы, то наименее гостеприимными к мигрантам оказались греки: 82% опрошенных относятся к ним негативно. За ними идут Венгрия (72%), Италия (71%), Германия (58%) и Швеция (52%).

Наиболее негативно настроенные к мигрантам страны принадлежат к числу тех государств, на которых наиболее сильно сказался кризис 2015 — 2016 годов, отмечает Dagens Nyheter.

Показатель Швеции в этом плане приблизительно равен среднему по Европе: 52% респондентов настроены к мигрантам отрицательно, 14% — положительно и 33% довольны текущим положением вещей.

Самой благосклонной к мигрантам в Европе оказалась Испания. Лишь 30% испанцев заявили о том, что хотели бы принимать меньше мигрантов, в то время как 28% хотели бы принимать их в большем количестве.

Кроме того, относительно рады мигрантам оказались и британцы (настроены к ним негативно лишь 37%), что может показаться странным, учитывая какую роль играет эта тема на дебатах о брексите. То же самое можно сказать и о США, где президент Трамп и его сторонники ратуют за более жёсткую иммиграционную политику. Лишь 29% американцев хотят, чтобы их страна принимала меньше мигрантов, в то время как 44% довольны нынешней ситуацией, а 24% хотят принимать больше приезжих.

В Южной Африке, России и Израиле более двух третей респондентов хотят уменьшить количество иммигрантов или не принимать их вовсе, в то время как бразильцы и австралийцы настроены по отношению к ним более радушно (37% и 38% негативно настроенных соответственно).

На данный момент в мире насчитывается более 250 млн мигрантов. Большинство из них не являются беженцами, так как они покинули свои родные страны добровольно, руководствуясь рядом мотивов, в том числе личными и прагматическими. В частности, многие из них искали лучшей жизни. Тем не менее, эта цифра, судя по всему, будет только расти, подводит итог Dagens Nyheter.