Forbes: Британия закрыла выдачу «золотых виз» — но богатые россияне туда уже и не рвутся

Великобритания решила временно приостановить выдачу «золотых виз» иностранным инвесторам, в том числе и из России, пишет Forbes. Тем не менее, как отмечает журнал, в виду охлаждения отношений между Москвой и Лондоном из-за инцидента в Солсбери «золотая виза» во многом потеряла свою привлекательность в глазах состоятельных россиян.

Одна из дорог, ведущих в Лондон и пользующихся у состоятельных россиян большой популярностью, оказалась закрыта: Великобритания решила приостановить выдачу инвесторских виз, пишет Forbes со ссылкой на заявление министра иммиграции этой страны Кэролайн Ноукс.

Подающий заявку на «золотую визу» должен был быть готов инвестировать в экономику страны, по крайней мере, $2,5 млн. Подобным вариантом могли воспользоваться богатые люди, включая тех, кто сделал состояние во время хаоса в постсоветской России и хотел вложить свои средства в британскую экономику.

Однако не все деньги, оказавшиеся в Лондоне, были получены легальным путём. Согласно оценке Национального агентства по борьбе с преступностью, «каждый год через британские банки и их дочерние компании отмываются многие миллиарды фунтов, полученных преступным путём». Кроме того, по мнению ведомства, «масштабы отмывания этих средств представляют стратегическую угрозу для экономики и репутации Соединённого Королевства».

Именно это обстоятельство, как считает Forbes, стало причиной приостановки выдачи «золотых виз». «Великобритания всегда будет открыта для честных и настоящих инвесторов, которые готовы помочь развитию нашей экономики и предпринимательства, — заявила Ноукс. — Однако мы не потерпим людей, которые играют не по правилам и пытаются злоупотреблять системой».

Учитывая, что «золотая виза» обходится совсем недёшево, получили её очень немногие. Тем не менее, по данным МВД Великобритании с начала по сентябрь этого года её получили 38 россиян.

Богатые россияне, которые сделали Лондон своим домом — или, по крайней мере, приобрели там недвижимость — в своём большинстве ведут себя довольно тихо. Однако отношения между Россией и Великобританией крайне обострились в связи с отравлением в Солсбери бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Плачевное состояние российско-британских отношений означает, что «золотые визы» уже во многом потеряли свой притягательный блеск. Любой богатый россиянин, ценящий хорошие отношения с Кремлём, уже давно понял, как будет выглядеть вложение миллионов в британскую экономику в политическом плане.

Кроме того, своё влияние оказали и изменения в законодательстве, как в России, так и Великобритании. В октябре, по некоторым данным, среди россиян спрос на высококлассную недвижимость в Лондоне серьёзно упал.

Однако рынок недвижимости — это далеко не единственный сектор экономики, которому поток российских инвестиций шёл на пользу. Популярностью среди состоятельных россиян пользовались британские товары роскоши, юристы, специализирующиеся на миграционных вопросах, а также элитные школы, напоминает журнал.