Times: Британия приостановит выдачу «золотых» виз в целях борьбы с отмыванием денег

Великобритания приостановит выдачу «золотых» виз для инвесторов, пишет The Times. Таким образом правительство страны надеется бороться с ввозом в королевство финансовых средств, украденных в третьих странах. Как отмечает издание, наибольшее количество запросов на «золотые» визы поступало от граждан Китая и России.

Олигархи и сверхбогатые столкнутся с новыми препятствиями на пути в Великобританию в связи с тем, что правительство страны приостанавливает выдачу «золотых» виз для инвесторов, сообщает The Times. Это решение — часть комплекса мер по борьбе с организованной преступностью и отмыванием денег.

Визы для инвесторов «первой категории» предоставляют людям, желающим ввезти в Великобританию миллионы фунтов, возможность быстро осесть на территории страны, информирует издание.

Инвестиции в размере £2 млн, £5 млн и £10 млн могут быть вложены в «голубые фишки», гособлигации или же в британские компании, в обмен на право подать на постоянный вид на жительство через пять лет, три года и два года соответственно. Затем, можно будет подать на британское гражданство, что, по мнению многих, и является конечной целью богатых мигрантов.

Критики говорят, что такая практика может быть использована для создания нелегальных коррупционных схем и уже привела к отмыванию в Великобритании значительных средств, украденных из России и Китая.

Как заявила министр Великобритании по делам иммиграции Каролина Ноукс, «Великобритания всегда будет открыта для честных, настоящих инвесторов, желающих внести вклад в рост экономики. Однако мы не потерпим людей, не следующих правилам. Именно поэтому я ввожу подобные меры — чтобы выгоды от нашего миграционного законодательства получали только истинные инвесторы, желающие поддержать британский бизнес».

По оценкам, приводимым The Times, за последние десять лет было выдано около 3 000 виз для инвесторов, из них 60% — для граждан России и Китая. В соответствии с реформой, инвесторы, подавшие заявку, должны будут предоставлять отчётность о своих финансах и бизнесе. Им также необходимо будет доказать, что необходимая для визы сумма была у них в распоряжении минимум за два года до подачи заявки. Кроме того, на следующий год планируется ввести правило, запрещающее таким инвесторам скупать британские гособлигации.

Издание также напоминает, что британский консультативный комитет по миграции ещё в 2014 году подверг сомнению выгодность системы «золотых» виз инвесторов для граждан королевства, при том, что выгоды для инвесторов очевидны.