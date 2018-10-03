Independent: новых граждан Великобритании будут проверять на знание либеральных ценностей

Чтобы получить британское гражданство, иммигрантам теперь придётся пройти новый «тест на британские ценности», а также показать высокий уровень владения английским языком, сообщает The Independent, ссылаясь на заявление министра внутренних дел Великобритании Саджида Джавида. По мнению министра, приезжие обязаны понимать либеральные и демократические ценности, которые скрепляют британское общество.

Чтобы получить британское гражданство, иммигрантам теперь придётся пройти новый «тест на британские ценности», а также показать высокий уровень владения английским языком, сообщает The Independent, ссылаясь на заявление министра внутренних дел Великобритании Саджида Джавида.

Джавид раскритиковал действующий тест, который содержит вопросы по истории, традициям и повседневной жизни, назвав его «викториной в пабе».

«Существующего теста «Жизнь в Великобритании» для новых граждан недостаточно», — отметил глава МВД страны, добавив, что британский народ «приветствует приезжих».

«Может быть, некоторым и полезно знать имя шестой жены Генриха VIII, но я считаю более важным, чтобы приезжие понимали либеральные и демократические ценности, которые скрепляют наше общество, — заявил Саджид Джавид. — Получение гражданства должно стать чем-то большим, чем победой в викторине в пабе. Нам нужно составить «Тест на британские ценности» — и именно его я буду вводить».

«Как мы можем вместе проживать в общем доме, если мы не можем даже общаться друг с другом? — добавил Джавид, говоря об английском языке. — Поэтому мы не только введём новый тест на ценности, но также повысим требования по английскому языку для всех новых граждан».

Джавид также ополчился против Джереми Корбина, назвав его «угрозой национальной безопасности» Великобритании, пишет The Independent.

«Представьте, что кто-то из британского правительства проголосовал против важнейшего антитеррористического закона, что есть кто-то, кто отказывается обвинять Кремль в совершении нападения на нашей территории, — отметил он. — Кто-то, кто всерьез предлагает отправить образец нервно-паралитического вещества Владимиру Путину, чтобы посмотреть, смогут ли россияне рассказать нам, что это за вещество. Кто-то, кто сравнивает действия военных США, нашего ближайшего союзника, с действиями ИГ*».

«Если Корбину когда-либо будет суждено стать премьер-министром, такое поведение было бы не просто наивным и некорректным, оно было бы совершенно опасным. И наш долг остановить его», — заявил Саджид Джавид.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.