FT: ЕС намерен очистить выдачу гражданства за деньги от российских «грязных денег»

В связи с ростом опасений из-за притока «грязных денег» из России, Брюссель планирует принять решительные меры в отношении стран ЕС, которые предоставляют гражданство состоятельным гражданам государств, не входящих в Союз, передаёт Financial Times. Так, отмечается, что с момента введения данной схемы в 2014 году одна только Мальта получила €590 млн от более 700 инвесторов в обмен на гражданство.

В связи с ростом опасений относительно «грязных денег» из России, Брюссель планирует принять решительные меры в отношении стран ЕС, которые предоставляют гражданство состоятельным гражданам государств, не входящих в Союз, передаёт Financial Times.

Комиссар Европейского союза по вопросам юстиции Вера Журова заявила в интервью британскому изданию, что под пристальное внимание её комиссии попадут схемы по покупке гражданства в восьми странах ЕС. Так, речь идёт о Мальте, Кипре, Австрии, Греции, Венгрии, Латвии, Литве и Португалии.

Подобное решение станет одной из мер, которые ЕС намерен принять в рамках кампании по борьбе с отмыванием денег и коррупцией. В этой связи Журова особенно отметила опасения относительно источников богатства россиян, приобретающих гражданство в ЕС.

«В случае каких-либо сомнений, человек не должен быть удостоен гражданства. У нас нет власти, чтобы запретить подобную практику, но мы обязаны установить высокие требования к государствам-членам, чтобы они были аккуратней. Они предоставляют гражданство всей Европы», — приводит издание слова еврокомиссара.

Financial Times отмечает, что для того чтобы «купить» европейское гражданство, необходимо приобрести недвижимость или акции на установленную государством сумму. В обмен на это новый гражданин получает возможность жить и работать на территории любой страны ЕС, а также путешествовать в пределах шенгенской зоны.

При этом государства-члены ЕС имеют право самостоятельно определять критерии выдачи гражданства. Однако осенью этого года комиссия намерена опубликовать отчёт, в котором обвинит правительства восьми стран ЕС в отсутствии должной осмотрительности по отношению к потенциальным гражданам и источникам их богатства. Прежде всего, это касается денежных средств, поступающих из России.

Наибольшую озабоченность комиссии в настоящий момент вызывает Мальта. Так, в Мальте гражданство можно получить в обмен на вклад в фонд развития страны в €650 тыс., покупку или аренду недвижимости и приобретение акций и облигаций на сумму от €150 тыс. А за дополнительные €25—50 тыс. за человека гражданство можно купить и родственникам.

С момента введения данной схемы в 2014 году Мальта получила €590 млн от более 700 инвесторов, отмечает издание.

«Серьёзную обеспокоенность вызывают ситуации, когда гражданин России, всю жизнь проработавший руководителем среднего или старшего звена — где зарплаты не очень высокие — внезапно находит деньги, чтобы купить гражданство Мальты», — отметила Журова.

«Мы хотим, чтобы государства проявляли должную осмотрительность и не создавали условия, позволяющие преступникам приезжать в Европу и получать те же права, что и люди, которые приехали много лет назад, работают, платят налоги и растят детей и должны ждать получения гражданства», — добавила еврокомиссар.

При этом в Совете по инвестиционной миграции подчёркивают, что покупка гражданства не несёт в себе угрозу ЕС.

«Значительное время и средства были вложены специализированными компаниями и правительствами, для того чтобы убедиться в обеспечении европейскими и международными службами высшей степени безопасности и проверок данных», — приводит Financial Times слова председателя совета Димитрия Коченова.