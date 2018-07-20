Евродепутат: борьба ЕС с коррупцией не вяжется с продажей «золотых виз» сомнительным толстосумам

Несмотря на то что Европейский союз прикладывает немалые усилия по борьбе с коррупцией, некоторые его члены с радостью выдают «золотые визы» зарубежным толстосумам, чьи богатства могут сравниться только с их коррумпированностью, пишет для Aftonbladet шведский евродепутат Сесилия Викстрём. По её мнению, расстилая перед такими людьми красную дорожку, эти страны лицемерят и позволяют многим богачам уклоняться от налогов и уходить от санкций.

В последнее время становится всё очевиднее та лёгкость, с которой богатые люди за пределами ЕС могут приобрести европейское гражданство. В 11 странах ЕС (в Греции, Литве, Латвии, Бельгии, Испании, Великобритании, Австрии, а также на Мальте и Кипре) есть особые программы для желающих получить так называемые золотые визы, пишет для Aftonbladet евродепутат Сесилия Викстрём.

На практике это означает, что богатые люди из третьей страны, купив дом или вложившись в европейскую компанию, приобретают для себя и членов своей семьи гражданство ЕС, заплатив за него около €250 тыс. Инвесторы, как правило, находятся в таких странах, как Россия, Китай, Украина, Ливан, Турция и Сирия.

«Конечно, эта прибыльная многомиллионная индустрия приносит деньги в казну государства члена ЕС, однако я могу констатировать, что в долгосрочной перспективе эти программы окажутся несостоятельными и неэтичными», — подчёркивает Викстрём.

ЕС активно борется с коррупцией и отмыванием денег. По этой причине продажа «золотых виз» является примером «двойной морали и лицемерия», считает политик. Продажа европейского гражданства означает не только то, что люди с большим количеством денег могут свободно передвигаться по территории союза и иметь доступ на внутренний рынок, но и то, что многие из них смогут избегать санкций и уклоняться от налогов, которые в другом случае обязаны были бы заплатить.

Кроме того, многие из вышеупомянутых стран не удосуживаются провести тщательную проверку своих будущих граждан.

«Трагикомично наблюдать за тем, как такие страны, как Австрия и Мальта, которые с одной стороны полностью поглощены строительством стен и ужесточением пограничного контроля на государственной границе, параллельно расстилают красную дорожку перед людьми, которые зачастую столь же богаты, сколь и коррумпированы», — отмечает депутат.

Помимо коррупции «золотые визы» несут в себе и чисто моральный аспект. Бедняки рискуют жизнью, переправляясь через Средиземное море в надежде найти для себя в Европе новую жизнь, в то время как богачи, которые нередко являются преступниками, покупают для себя свободы и привилегии, которые даёт европейский паспорт.

«Для нас, либералов, очевидно, что разрешение на пребывание на территории ЕС должно основываться на личных потребностях и достоинствах каждого человека, а не на количестве денег, которое у него или у неё есть. Богатство не должно быть эквивалентом бесплатного билета в миграционную службу в обход всех очередей», — уверена Викстрём.

Поэтому, по мнению политика, настало время положить конец продажам европейского гражданства. Вместо того чтобы заниматься привлечением подобных лиц, ЕС следует улучшить условия для амбициозных и предприимчивых людей в плане законных возможностей попадать на территорию союза, чтобы затем те вместе с другими гражданами могли внести свой вклад в общее развитие.

Вопрос о «золотых визах» касается как европейской безопасности, так и принципов правового государства. «Поэтому я требую, чтобы эти национальные программы прошли проверку. Мы должны... повысить уровень прозрачности, привести к единообразию правил внутри всего ЕС и обеспечить для всех равные условия для прибытия сюда», — призывает Сесилия Викстрём.