El Mundo: западные санкции сблизят старых союзников — Россию и Кубу

Во время своего первого официального визита в Россию новый глава Республики Куба Мигель Диас-Канель высоко оценил отношения двух стран, передаёт El Mundo. Издание отмечает, что «сближению старых союзников» — России и Кубы — способствуют экономические проблемы острова, коммунистическое наследие и западные санкции.

Непростая политическая и экономическая ситуация в Латинской Америке на фоне нежелания США искать общий язык с левыми правительствами открывает дорогу «сближению старых союзников», пишет El Mundo.

Так, на этой неделе председатель Государственного Совета и Совета министров Кубы Мигель Диас-Канель прибыл с первым официальным визитом в Россию. Во время встречи с российским президентом Владимиром Путиным Диас-Канель охарактеризовал отношения двух стран как «отличные», заметив, что экономическое сотрудничество России и Кубы уже достигает уровня сотрудничества политического.

Диас-Канель подчеркнул, что принятие на заседании Генеральной ассамблеи ООН резолюции, призывающей снять эмбарго, ведённое властями США против Кубы, отчасти является победой России. Так, по его словам, Москва «всегда поддерживала остров в длительной борьбе с блокадой».

При этом El Mundo отмечает, что в России стремятся укреплять отношения с Кубой, что во многом обусловлено её «коммунистическим наследием». В частности, в Москве неоднократно высказывались против решения президента США Дональда Трампа пересмотреть политику бывшего лидера страны Барака Обамы, направленную на укрепление отношений с Кубой.

В свою очередь, развитие отношений Кубы с Россией вызвано ростом напряжённости в отношениях страны с США, а также кризисом в Венесуэле. Диас-Канель воспользовался визитом для подписания ряда договоров в сфере энергетики. Страны согласовали предоставление Кубе госкредита, который пойдёт на приобретение российской военной техники, а также ряд инфраструктурных проектов.

«Россия предложила помощь в создании транспортной инфраструктуры. Кроме того, мы обсудили обновление кубинской железнодорожной сети», — заявил на пресс-конференции по итогам переговоров с Путиным новый глава Республики Куба.

Вместе с тем важным фактором сближения двух стран издание называет и западные санкции.

«Мы продолжаем осуждать односторонние санкции, которые США и другие страны Запада вводят против Российской Федерации, а также осуждаем намерения расширить НАТО к границам России», — приводит El Mundo слова Диаса-Канеля.