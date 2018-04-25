NBC: без Кастро Куба оказалась на перепутье

В связи с уходом с поста президента Рауля Кастро Куба оказалась на перепутье, а кубинцев ждёт неопределённое будущее, полагает NBC. При этом отмечается, что новый президент Мигель Диас-Канель пообещал продолжить коммунистическую революцию.

В «Ла Фабрика», художественной галерее и клубе в Гаване, ключ к будущему Кубы оказался в тупике. По словам владельца галереи Экиса Альфонсо, количество американцев, посещающих её, заметно сократилось.

ЭКИС АЛЬФОНСО, владелец галереи: Здесь, на Кубе, американский туризм очень изменился.

Это началось с тех пор, как в прошлом году Дональд Трамп, осуждая нарушения в области прав человека режима Кастро, отменил реформы, проведённые здесь администрацией Обамы, прежде всего реформы, связанные с посещением Кубы. Сейчас Альфонсо и ещё 60 тысяч кубинцев, занятых в частном секторе, ждёт неопределённое будущее.

Чувствуете ли вы, что отношения при администрации Трампа изменились?

ДИЛСИ ХИМЕНЕС, специалист по связям с общественностью: Да, всё остановилось.

Спустя почти 60 лет с тех пор, как Фидель Кастро пришёл к власти, Куба оказалась на перепутье. В четверг Рауль Кастро сложил с себя полномочия президента. Пост главы государства занял чиновник, о котором мало что известно, Мигель Диас-Канель, и он пообещал продолжить коммунистическую революцию.

Как вы думаете, что это будет значить для острова?

САНДРА РАМИ, хореограф: Я жду.

Ждёте чего?

САНДРА РАМИ: Мы ничего об этом не знаем.

В прошлом году правительство Кубы, стремясь контролировать темпы изменений, перестало выдавать новые лицензии для частного бизнеса. Доступ в интернет всё ещё стоит дорого в стране, где средняя зарплата госслужащего составляет лишь 30 долларов в месяц. Мы познакомились с этими блогерами в парке, где они используют общественный Wi-Fi.

ЭЛОЙ ВИЕРА КАРНИВЕ, блогер: Главное изменение заключается в том, что у нас у власти больше не будет Кастро.

Сложно представить жизнь после Кастро?

ЭЛОЙ ВИЕРА КАРНИВЕ: Мне 30 лет, я пытаюсь работать и жить на Кубе, но я не знаю, что будет дальше.

Как и большинство вещей на Кубе, понимание будущего не придёт быстро.

Гейб Гутиеррес, NBC News, Гавана.

Дата выхода в эфир 23 апреля 2018 года.