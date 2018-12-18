Обозреватель Le Figaro: Евросоюз разбил паралич внешних и внутренних проблем

На пороге 2019 года Европа охвачена бурей, которая грозит поглотить её, пишет Обозреватель Le Figaro Николя Бавере. Внутренние проблемы оставляют Евросоюз «парализованным» перед лицом внешних рисков. И хотя отказ от ЕС, по мнению автора, был бы абсурдом, его сегодняшнее устройство должно быть глубоко переосмыслено и поставлено на службу входящим в него нациям.

Спустя сто лет после окончания первой мировой войны, более 60 лет после подписания Римского договора и 20 лет после создания евро, Европа охвачена «беспрецедентной бурей, угрожающей поглотить её», пишет обозреватель Le Figaro Николя Бавере. Речь идёт о серьёзном замедлении темпов роста экономики, росте популистских течений в странах западной Европы, а также брексите, превращающемся в безысходную ситуацию и грозящем хаосом британской экономике и политической системе.

Европейский союз сегодня «зажат в тиски», считает Бавере. С одной стороны риски, связанные с ухудшением экономической ситуации, конфронтацией между США и Китаем, радикальным исламизмом и подъёмом «демократур» становятся все более реальными. С другой — ЕС «парализован» расколом между его членами по вопросам управления миграцией, безопасности и даже ценностей.

Брексит, взлёт популярности партии АДГ в Германии и кризис «жёлтых жилетов» во Франции кажутся автору статьи явлениями одного порядка. «Народная война» во Франции заставила лопнуть «пузырь макронизма» — модель, основанную на росте бюджетных расходов в ущерб рабочим местам и экономическому росту, что становится причиной волнений среди обложенного налогами населения и вынуждает власти стимулировать покупательскую способность за счёт внешнего долга, что вновь приводит к росту социальных расходов и дополнительным сборам. Однако эта же «народная война» препятствует модернизации Франции и реформированию Евросоюза, замечает журналист.

Всё это происходит в канун 2019 года, который грозит Европе всевозможными опасностями, начиная с брексита, назначенного на 29 марта 2019 года, заканчивая выборами в Европарламент. Последние грозят превратить законодательный орган Европы в подобие итальянского парламента, однако есть шанс, что они помогут оспорить «смысл, границы и миссии Евросоюза», замечает обозреватель газеты.

Кризис, в котором находится сегодня ЕС, как и США, объяснится всё большим разрывом между «новым миром XXI века» и политическими системами, мало изменившимися после окончания холодной войны. Смешение капитализма в сторону юга отнимает стабильность и процветание у средних классов севера. «Цифровая революция» наносит ущерб бизнесу и наёмным работникам. Новые миграционные волны, пересекающиеся с ростом радикального исламизма, подпитывают кризис идентичности. А открытое намерение китайского «тотал-капитализма» взять на себя роль мирового лидера в ближайшем будущем подпитывает страхи граждан.

При этом, по убеждению автора, Евросоюз остаётся незаменимой структурой, а «штопорное падение» Великобритании демонстрирует всю абсурдность возврата к «национальному» государству. Однако Бавере призывает «глубоко переосмыслить европейский проект». Ценности и границы ЕС должны быть «разъяснены», «нелиберальные демократии» — однозначно осуждены, вопрос о вхождении в Союз «турецкой демократии» должен быть снят окончательно. В то же время «Европейский союз должен вновь быть поставлен на службу входящим в него национальным государствам и их гражданам, а не пытаться переступить через них», — призывает автор.

«Тирании и войны стоят у наших дверей, неся с собой страх и насилие. Европа должна выстроить себя заново, основываясь на безопасности, как противоядии этому страху и насилию», — заключает обозреватель Le Figaro.