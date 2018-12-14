Фарадж: Великобритания стала «посмешищем» для Евросоюза

Тереза Мэй униженно просила Европу пойти на уступки по брекситу, но Ангела Меркель осталась непреклонной, констатирует Найджел Фарадж. По его словам, британский премьер неумело вела переговоры об условиях выхода Соединённого Королевства из ЕС, а подписанная ею сделка не может быть одобрена парламентом.

Пережив вотум недоверия, Тереза Мэй перенесла своё сражение за брексит в Брюссель и стремится заручиться дополнительной поддержкой. Новое голосование по брекситу может состояться уже в январе, но Евросоюз ясно даёт понять, что не собирается вести переговоры по изменению условий сделки.



Что же будет дальше? Спросим у депутата Европарламента Найджела Фараджа, который обычно очень стесняется выражать своё мнение на эту тему. (Смеются.) Но, раз уж он в Брюсселе, думаю, он на это согласится охотнее.



Итак, она победила во время вотума недоверия, надо отдать ей должное, Найджел. И всё-таки есть ли у неё необходимый политический ресурс, чтобы добиться новой сделки?



НАЙДЖЕЛ ФАРАДЖ, бывший лидер Партии независимости Соединённого Королевства: Она победила, вы совершенно правы. Но недоверие выразили 37 процентов, а учитывая, что больше трети проголосовавших — министры и те, кто получает зарплату от правительства, большинство рядовых членов парламента проголосовали против неё.



Ясно одно: если по окончании большого спора проигравшая сторона не признаёт своё поражение, значит, этот спор никуда не делся. Сегодня я видел, что проигравшие 37 процентов стали ещё более мятежными, судя по тому, в каких выражениях они её критикуют.



Итак, сегодня она приехала сюда после победы, впрочем, не такой уж решительной. Вот что я вам скажу: сегодня я был в здании Евросовета, которое вы видите за моей спиной. Так вот, Великобритания сейчас — посмешище. Потому что она (Мэй. — ИноТВ) приползла сюда на коленях, говоря: «Пожалуйста! Пожалуйста! Можете пойти на какие-нибудь юридические уступки по соглашению о выходе, которое мы с вами подписали три месяца назад?». И знаете что? Канцлер Германии Ангела Меркель — какой бы ослабленной она ни была, не будем забывать, что немцы, конечно же, управляют Европой, — заявила, что уступок не будет.



Так что она (Мэй. — ИноТВ) сегодня ничего не получит, а завтра вернётся в Лондон ещё более униженной. Скажу вам честно, эта сделка, которую она подписала, не будет принята в Вестминстере.



Найджел, я рада, что вы упомянули сегодняшний приём и её неспособность вести переговоры. Мне кажется, она разыгрывала не очень сильные карты, а ведь сильные карты у неё есть! Начать хотя бы с того, что у Великобритании довольно большой дефицит торгового баланса с ЕС. Неужели эти компании в Германии и Франции совершенно невосприимчивы к мысли о том, что они могут потерять эти торговые отношения и при этом пострадают больше, чем Соединённое Королевство?



НАЙДЖЕЛ ФАРАДЖ: Ну конечно, вы правы! Каждый третий автомобиль, который Германия продаёт за границу, продаётся в Великобританию. Мы их крупнейший клиент. Знаете, в прошлом году мы купили 20 миллионов бутылок французского шампанского, мы покупаем бельгийский шоколад, мы… И всё это замечательно, я ничего против этого не имею! Но в отличие от большинства политиков, я сначала 20 лет занимался бизнесом, и я знаю одно: покупатель всегда прав. Именно у клиента есть козыри. Но Тереза Мэй — профессиональный политик, она никогда не занималась бизнесом, и у неё не хватило ума всё это понять.



Вот в чём проблема: она подписала за нас сделку, из-за которой мы можем застрять в правовых рамках Евросоюза на неопределённый срок. Это означает не только её полный провал на переговорах, но и невозможность принятия этой сделки. Из-за этого в январе возможен целый ряд вариантов, среди которых есть и не очень приятные.



Дата выхода в эфир 13 декабря 2018 года.





