Фарадж: Великобритания стала «посмешищем» для Евросоюза
Пережив вотум недоверия, Тереза Мэй перенесла своё сражение за брексит в Брюссель и стремится заручиться дополнительной поддержкой. Новое голосование по брекситу может состояться уже в январе, но Евросоюз ясно даёт понять, что не собирается вести переговоры по изменению условий сделки.
Что же будет дальше? Спросим у депутата Европарламента Найджела Фараджа, который обычно очень стесняется выражать своё мнение на эту тему. (Смеются.) Но, раз уж он в Брюсселе, думаю, он на это согласится охотнее.
Итак, она победила во время вотума недоверия, надо отдать ей должное, Найджел. И всё-таки есть ли у неё необходимый политический ресурс, чтобы добиться новой сделки?
НАЙДЖЕЛ ФАРАДЖ, бывший лидер Партии независимости Соединённого Королевства: Она победила, вы совершенно правы. Но недоверие выразили 37 процентов, а учитывая, что больше трети проголосовавших — министры и те, кто получает зарплату от правительства, большинство рядовых членов парламента проголосовали против неё.
Ясно одно: если по окончании большого спора проигравшая сторона не признаёт своё поражение, значит, этот спор никуда не делся. Сегодня я видел, что проигравшие 37 процентов стали ещё более мятежными, судя по тому, в каких выражениях они её критикуют.
Итак, сегодня она приехала сюда после победы, впрочем, не такой уж решительной. Вот что я вам скажу: сегодня я был в здании Евросовета, которое вы видите за моей спиной. Так вот, Великобритания сейчас — посмешище. Потому что она (Мэй. — ИноТВ) приползла сюда на коленях, говоря: «Пожалуйста! Пожалуйста! Можете пойти на какие-нибудь юридические уступки по соглашению о выходе, которое мы с вами подписали три месяца назад?». И знаете что? Канцлер Германии Ангела Меркель — какой бы ослабленной она ни была, не будем забывать, что немцы, конечно же, управляют Европой, — заявила, что уступок не будет.
Так что она (Мэй. — ИноТВ) сегодня ничего не получит, а завтра вернётся в Лондон ещё более униженной. Скажу вам честно, эта сделка, которую она подписала, не будет принята в Вестминстере.
Найджел, я рада, что вы упомянули сегодняшний приём и её неспособность вести переговоры. Мне кажется, она разыгрывала не очень сильные карты, а ведь сильные карты у неё есть! Начать хотя бы с того, что у Великобритании довольно большой дефицит торгового баланса с ЕС. Неужели эти компании в Германии и Франции совершенно невосприимчивы к мысли о том, что они могут потерять эти торговые отношения и при этом пострадают больше, чем Соединённое Королевство?
НАЙДЖЕЛ ФАРАДЖ: Ну конечно, вы правы! Каждый третий автомобиль, который Германия продаёт за границу, продаётся в Великобританию. Мы их крупнейший клиент. Знаете, в прошлом году мы купили 20 миллионов бутылок французского шампанского, мы покупаем бельгийский шоколад, мы… И всё это замечательно, я ничего против этого не имею! Но в отличие от большинства политиков, я сначала 20 лет занимался бизнесом, и я знаю одно: покупатель всегда прав. Именно у клиента есть козыри. Но Тереза Мэй — профессиональный политик, она никогда не занималась бизнесом, и у неё не хватило ума всё это понять.
Вот в чём проблема: она подписала за нас сделку, из-за которой мы можем застрять в правовых рамках Евросоюза на неопределённый срок. Это означает не только её полный провал на переговорах, но и невозможность принятия этой сделки. Из-за этого в январе возможен целый ряд вариантов, среди которых есть и не очень приятные.
Дата выхода в эфир 13 декабря 2018 года.
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