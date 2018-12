CNN: на решение Мэй отложить голосование по брекситу Великобритания отреагировала «смехом сквозь слёзы»

Инициатива Терезы Мэй о переносе на неопределённый срок голосования парламента по сделке о брексите вызвала в стране настоящую бурю. Премьер-министра осмеяли в палате представителей, на неё со всех сторон посыпалась критика, и перед ней всё отчётливее возникает угроза вотума недоверия, сообщает CNN. Как подчёркивает корреспондент канала, Мэй отправилась в турне по Европе, где встретится с лидерами стран ЕС, однако смысл этого визита не вполне ясен — ведь Евросоюз уже дал понять, что пересматривать условия сделки с Лондоном не собирается.

С тех пор, как жители Великобритании проголосовали за выход из Европейского союза, минуло уже 900 дней, но похоже, что в стране никто не имеет представления, как будет выглядеть этот процесс. А между тем, крайний срок для брексита наступит уже чуть более чем через 100 дней.



Премьер-министр Тереза Мэй в последний момент перенесла голосование в парламенте касательно разработанной ею сделки по выходу из ЕС, потому что это соглашение ждало разгромное поражение. Действия Мэй вызвали немало вопросов, поэтому во вторник на этот счёт в парламенте состоится срочное заседание.



Теперь же госпожа Мэй планирует встретиться с представителями ЕС, чтобы заручиться их гарантиями и продемонстрировать эти гарантии парламенту. Утверждение премьер-министра о том, что в её соглашении есть лишь один серьёзный камень преткновения, парламентарии встретили смехом и язвительными комментариями.



ТЕРЕЗА МЭЙ, премьер-министр Великобритании: Ясно, что, в то время как многие поддерживают основные пункты этой сделки, одна тема… одна тема, Северная Ирландия, по-прежнему повсеместно вызывает серьёзную обеспокоенность. Поэтому если бы мы следовали запланированному распорядку и провели голосование завтра, сделку бы не поддержало подавляющее большинство. По этой причине мы отложим назначенное на завтра голосование, дабы не допускать дальнейшего раскола в палате.



А с нами на связь в прямом эфире из Лондона с утра пораньше выходит Анна Стюарт. Рады вас видеть. Который там у вас сейчас час? 5 с чем-то? 6:01? Ох, как же рано. В общем, приятно вас видеть.



Складывается ощущение, что Великобритания — это автомобиль, несущийся по трассе, и при этом все находящиеся внутри люди немного пьяны, а может, и слегка не в себе, то и дело хватаются за руль, и вот осталось ехать метров 30, и никто понятия не имеет, что же будет дальше.



АННА СТЮАРТ, корреспондент CNN: Всё так, Джон. Я сейчас пытаюсь узнать… Я спала где-то всего 4 часа и сейчас пытаюсь наверстать всё, что случилось с того момента, как я легла спать. Кошмар какой-то. Резонанс от того, что случилось вчера, просто огромный. Многие в бешенстве. Как вы уже сказали, многие смеются. Ну, мне кажется, тут скорее такое настроение — смех сквозь слёзы.



Вообще всё оборачивается настоящей катастрофой. Сегодня мы наблюдаем, что в собственной же партии Мэй все возмущены её действиями, и это всё сильнее заставляет задуматься о том, что перед премьер-министром возникла угроза отставки.



Наконец, вышли газеты, и я просто продемонстрирую вам, какие заголовки сегодня мелькают на передовицах. «Мэй в испуге убежала», —пишет The Daily Mirror. «Мэй в последний раз бросает кости», — сообщает The Daily Mail. Ну a The Telegraph опубликовал статью под заголовком: «Леди всё-таки разворачиваются» — это, конечно, отсылка к словам Тэтчер («Леди не разворачиваются» — знаменитая фраза премьер-министра Великобритании Маргарет Тэтчер из её речи в адрес противников её экономических реформ из рядов её собственной Консервативной партии. — ИноТВ).



В общем, гнева здесь с избытком. А лидер Шотландской национальной партии Никола Стёрджен уже вчера заявила в «Твиттере», что хотела бы, чтобы вотум доверия провело национальное правительство целиком, призвав лидера лейбористов Джереми Корбина поддержать её по этому вопросу. Сам Корбин даёт Мэй чуть больше времени, но, по его собственным словам, он вчера вечером подал ходатайство о проведении внеочередного заседания и получил положительный ответ.



Впрочем, первым делом сегодня в парламенте проведут заседание по другому вопросу, а именно — о том, что Мэй отложила голосование по брекситу и что будет дальше.



Как мы только что услышали, Тереза Мэй заявила, что единственный камень преткновения в сделке о брексите — это всеми презираемая договорённость о границе между Ирландской республикой и Северной Ирландией. Проблема это, конечно, очень серьёзная, но ведь есть же ещё с десяток тысяч других проблем!



АННА СТЮАРТ: Да, проблем невероятно много. Конечно, вопрос ирландской границы действительно у всех засел в печёнках, он и правда является ужасным камнем преткновения.



Но есть момент, которого я понять не могу. Мэй отправилась в политическое турне по Европе, где встретится с различными лидерами стран ЕС; начнёт она со встречи с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте в Гааге, потом отправится в Берлин, где проведёт переговоры с Ангелой Меркель. Но позвольте я вам процитирую, что вчера заявил председатель Европейского Совета (Дональд Туск. — ИноТВ): «Я не стану пересматривать условия сделки, в том числе и в том, что касается вопроса границы с Ирландией». То есть, изменить условия не получится. Так чего же тогда будет добиваться Мэй?



По некоторым данным, она будет пытаться получить от ЕС юридически обязывающие гарантии того, что блок сделает всё возможное, чтобы ирландская граница не осталась в нынешнем состоянии навсегда. Но, по словам чиновников ЕС, само соглашение о выходе страны из блока повторно обсуждаться не будет — больше того, сама Мэй уже долго говорит, что изменение условий невозможно. Поэтому возникает вопрос — а что мы по итогам этого всего получим? Не останемся ли мы в том же состоянии, в каком пребываем сейчас, спустя несколько недель, а то и месяцев?



Да, будут церемонии для отвода глаз и, вероятно, какие-то косметические изменения, но ничего серьёзного ждать не приходится — условия сделки не изменятся, а это не устроит уже парламент. В общем, как вы уже сказали — какой во всём этот смысл? Спасибо вам, Анна.



Материал предоставлен CNN International.



Дата выхода в эфир 11 декабря 2018 года.