Фарадж: план Мэй по брекситу — «худшая сделка в истории»

Выработанный ЕС и правительством Терезы Мэй план по брекситу, который уже одобрила европейская сторона, представляет собой «худшую сделку в истории» и ещё сильнее подрывает суверенитет Соединённого Королевства, заявил в интервью Fox News один из инициаторов выхода Великобритании из Евросоюза Найджел Фарадж. Как подчеркнул политик, если сделка будет одобрена, Великобритания заплатит ЕС огромную сумму, но на протяжении как минимум трёх лет останется «заточенной» в европейских нормах.

А с нами на связи — один из творцов брексита и внештатный обозреватель Fox News Найджел Фарадж. Найджел, вы согласны с тем, что такой вариант сделки (между Великобританией и ЕС о брексите. — ИноТВ) — лучший из возможных, и что он выполняет задачи, поставленные референдумом?



НАЙДЖЕЛ ФАРАДЖ, бывший глава Партии независимости Соединённого Королевства, внештатный обозреватель канала Fox News: Ни в коем случае! Единственный хороший момент во всей этой сделке — это то, что мы 29 марта 2019 года, в 23:00, выйдем из состава Евросоюза. В этом и заключается всё хорошее, что есть в этой сделке.



Наверное, можно было бы ожидать, что я, проведя последние 25 лет, агитируя именно за это и находясь во главе стремившихся к этому сил, сейчас бы открывал бутылки, веселился и праздновал — а я этого не делаю! Ведь это никакая не сделка, это капитуляция.



Она (премьер-министр Великобритании Тереза Мэй. — ИноТВ), по сути, согласилась отдать огромную сумму денег, где-то между 40 и 60 миллиардами британских фунтов, а в обмен получила трёхлетний период, во время которого мы не сможем никак контролировать ни собственные границы, ни законы, и будем заточены в европейских нормах, не имея при этом возможности как-либо вообще влиять на новые законы, которые будут приниматься в этот период — а это, по сути, «налоги без представительства» как они есть (отсылка к лозунгу «Нет налогам без представительства», использовавшемуся британскими колонистами в Северной Америке в знак протеста против власти британской короны. — ИноТВ). Ну а в конце этого трёхлетнего периода мы ещё и сможем выйти из таких условий только в том случае, если согласится другая сторона. Это как если бы я попал в тюрьму и заявил надзирателям: «Вы же меня выпустите, когда я захочу выйти?».



Это ужасная сделка, худшая сделка в истории. Она делает наше государство ещё слабее, ещё сильнее ослабляет наш суверенитет и, если начистоту, представляет собой предательство того, за что голосовал народ на референдуме о брексите.



Дата выхода в эфир 26 ноября 2018 года.