El Períodico: после одобрения Евросоюзом сделки по брекситу для Мэй всё только начинается

После согласования с Брюсселем условий сделки по выходу Британии из ЕС, премьер-министра Великобритании Терезу Мэй на родине ждёт самое сложное — получение одобрения в парламенте, пишет El Períodico. При этом в зависимости от исхода голосования как главу государства, так и Великобританию ждёт весьма неопределённое будущее.

После одобрения Евросоюзом сделки по брекситу Терезу Мэй ждёт самое серьёзное препятствие на пути к выходу Великобритании из ЕС, пишет El Períodico. «Жизненно важное значение» для премьер-министра Великобритании будут играть ближайшие две недели, за которые ей необходимо заручиться поддержкой как граждан, так и членов парламента страны. На данный момент для одобрения сделки в Палате общин Мэй не хватает около 50 голосов из 320 необходимых.

В понедельник Тереза Мэй сообщит парламентариям страны об условиях сделки. Затем главе государства придётся ездить по всей стране, для того чтобы убедить британцев, прежде всего сторонников Консервативной партии, в привлекательности сделки. Ожидается, что это подвигнет парламентариев проголосовать в поддержку плана Мэй.

Издание отмечает, что, несмотря на то, что официальная дата голосования не определена, скорее всего, оно состоится 12 декабря. На следующий день после предполагаемой даты голосования в парламенте, Тереза Мэй вновь отправится в Брюссель на очередной саммит.

При этом велика вероятность того, что предложение Мэй будет отвергнуто. Так, неделю назад члены Палаты общин Великобритании заверили, что не собираются одобрять сделку по брекситу. Против неё в нижней палате парламента выступают влиятельные евроскептики, недовольные условиями сделки, те, кто выступает против выхода Великобритании из ЕС, а также Лейбористская партия.

В случае если настойчивость Мэй принесёт свои плоды, и сделка будет одобрена, 29 марта 2019 года Великобритания выйдет из ЕС. После этого, согласно плану, должен наступить переходный период, который продлится до конца 2020 года. Ожидается, что на время переходного периода Великобритания останется в составе таможенного союза ЕС.

Однако если план премьер-министра будет отвергнут, это откроет перед страной множество других вариантов.

Мэй даёт понять, что единственной альтернативой её плану служит выход Великобритании из ЕС без сделки, чего пытаются избежать обе стороны. На специальном саммите лидеров стран ЕС, состоявшемся в воскресенье, Мэй и председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер подчеркнули, что одобренная сделка представляет собой единственно возможные условия. Однако на саммите 13 декабря может быть принято решение о продлении переговоров, в зависимости от исхода голосования в британском парламенте.

Тем не менее, издание отмечает, что в случае отрицательного исхода голосования, представители Консервативной партии могут поставить вопрос о вотуме доверия действующему премьер-министру, для того чтобы сменить Мэй на посту. Одновременно вотум недоверия могут высказать и представители лейбористов.

Если же Мэй сохранит власть, то может отправить договор по брекситу на второе голосование в течение следующих 30 дней. Однако если Мэй покинет пост, её преемник окажется перед выбором — выйти из ЕС без сделки, провести всеобщие выборы или повторный референдум по вопросу брексита.

Однако то, как будут развиваться события, для всех пока остаётся загадкой, пишет El Períodico.