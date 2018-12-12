Independent: несмотря на хаотичный брексит, Кэмерон о созыве референдума не жалеет

Бывший премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон заявил, что он не жалеет о своём решении созвать народный референдум о выходе страны из Европейского союза, так как он лишь выполнял обещание перед своим народом, пишет The Independent. Тем не менее, по словам политика, нынешнее непростое положение британской политики его довольно сильно тревожит.

Бывший премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон заявил, что он не жалеет о своём решении созвать референдум по вопросу о выходе Лондона из ЕС. Тем не менее, по его словам, нынешнее состояние британской политики его «беспокоит» , пишет The Independent.

Кэмерон напомнил, что он «дал обещание» британскому народу провести референдум по брекситу и слово своё сдержал. На вопрос о том, сожалеет ли он о таком решении он ответил: «Нет, конечно, нет».

«На выборах я дал обещание созвать референдум, поэтому я так и сделал», — отметил политик.

Ранее бывший премьер заявлял о том, что останется на своём посту вне зависимости от исхода голосования, однако спустя день после нелёгкой победы сторонников выхода Великобритании из ЕС подал в отставку.

В последние две недели британские депутаты пришли к выводу, что правительство Терезы Мэй с пренебрежением отнеслось к мнению парламента по поводу брексита. Кроме того, Мэй потеряла голоса в палате общин и решила отложить важнейшее голосование по сделке с ЕС.

«Очевидно, что происходящее меня очень беспокоит, однако я поддерживаю усилия премьер-министра по сохранению тесных отношений с Европейским союзом», — подчеркнул Кэмерон.

По некоторым слухам, бывший премьер подумывает о возвращении в большую британскую политику. В частности, Кэмерон якобы говорил своим друзьям, что был бы не против вернуться в правительство при приемнике Мэй.