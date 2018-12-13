NYT: навести порядок в европейском доме в этом году так и не получилось

Вместо того чтобы разрешить существующие проблемы, Евросоюз в этом году их лишь преумножил, пишет New York Times. Например, с брекситом так ничего и не ясно, Меркель теряет свои позиции, а Макрону, на которого возлагались все надежды, пришлось уступить уличным протестам. Ведущие страны Евросоюза заняты собственными проблемами, и оттого кризис распространяется по всей Европе.

Европе в этом году предстояло навести порядок у себя: ратифицировать соглашение по брекситу, сменить во главе союза Меркель на Макрона, сдержать популизм и не дать Венгрии и Польше сползти с демократического пути. Однако, как пишет New York Times, достигнуть всего этого не удалось.

В Европе кризисы стали обычным делом. Но теперь у Евросоюза больше нет сильного лидера, который смог бы провести его сквозь все бури. Раньше этим занималась Меркель, но она скоро уйдёт. А Макрон столкнулся с большими протестами и рискует даже своим президентским креслом.

Тот факт, что кризис исходит от трёх традиционно сильнейших сил в Западной Европе, которые прежде были источниками политической стабильности, говорит о том, что ни один уголок Европы не может обладать иммунитетом к политическим разрывам, которые разошлись по континенту после финансового кризиса 2008 года и набрали силу в связи с миграционными проблемами.

Вопрос первостепенного характера заключатся в том, кто сегодня может организовать и возглавить Европу, когда в разных странах сменяются поколения лидеров. Прежде таковой была Меркель, но её преемница Аннегрет Крамп-Карренбауэр не обладает должным опытом и весом.

Многие рассчитывали, что её сменит Эммануэль Макрон, чья программа реформ должна была укрепить Францию. Однако после масштабных протестов он согласился на снижение налогов и рост зарплат, и тем самым рискует разочаровать тех европейцев, которым нравилась как раз жёсткость его реформ. Некоторые теперь считают его очередным французским президентом, который капитулировал перед уличными демонстрациями.

Как уточняет автор статьи, вопрос ещё в том, не пробьют ли его предложения брешь в бюджете Франции, который уже рискует превысить рекомендацию ЕС о пороге в 3% ВВП. В таком случае и страны-должники вроде Италии, Греции, Португалии и Испании, которым Брюссель долгое время пытался насадить строгую бюджетную дисциплину, тоже могут изменить свои бюджетные планы.

Французский политолог Доминик Моиси считает, что проблем у Евросоюза прибавилось потому, что лидеры ключевых стран теперь сконцентрированы на решении внутренних вопросов. «Сейчас тот момент, когда Европа должна играть важную роль, но Европа полностью сконцентрирована на самой себе, занята самой собой и тем, что будет завтра в Великобритании, Франции и Германии, — приводит издание его слова. — Больше всего беспокойства доставляет Франция и Макрон. Макрон был источником надежды, но теперь он источник огорчений и гнева».

Проблемы ЕС распространились за границы Великобритании, Франции и Германии на Швецию, которая не может сформировать правительство, Бельгию, где правительство покинули популисты из-за вопроса миграции, Испанию, Нидерланды, Данию, где растёт народное недовольство. И, по словам бывшего дипломата Пьерра Вимонта, причины на то везде одинаковые: экономическая политика, глобализация, новые технологии, многополярность мира, подъём Китая.

Новым испытанием станут грядущие в мае выборы в Европарламент, и к ним уже готовятся крайне правые партии по всей Европе. По мнению политологов, кризисы будут становиться только хуже. «Постепенно появится новый политический ландшафт, — приводит автор статьи в New York Times слова дипломата Вимонта. — Можно надеяться только на появление в Европе более инновационных идей».