Европа упустила свой шанс провести реформы и изменить что-то к лучшему, считает корреспондент MDR Мальте Пипер. В комментарии для немецкого телеканала Das Erste он рассказал о том, что ЕС уже не справляется с достижением единой позиции по любому вопросу, за исключением брексита. В 2019 год Европа входит обессиленной, потому что сплочённость ЕС проявляется только перед лицом угрозы и исчезает, когда её нет.

Если не считать брексита, ЕС уже не справляется с достижением единой общей позиции, и в новый год он войдёт обессиленным, считает корреспондент немецкого телеканала MDR Мальте Пипер.

В своём комментарии на сайте Das Erste журналист рассказывает о прошедшем саммите ЕС и о перспективах Европы. Встреча глав правительств и государств, по его мнению, в полной мере символизировала нынешнее состояние европейского руководства — вопрошающие взгляды, опущенные уголки губ, дежурные кивки и бесцельная суета.

Во время переговоров по поводу выхода Великобритании из ЕС всё было неплохо: все 27 стран выступили, как одна, и никакие финты и манёвры англичан их не обманули. 27 государств ЕС остались при своём и в итоге добились успеха, отмечает Мальте Пипер. Это подтверждает соглашение о выходе Великобритании из ЕС — расставание с Евросоюзом оказалось крайне болезненным. По версии журналиста, это хороший урок для всех правых во Франции, Польше или Нидерландах, кто уже задумывался о подобном.

Кое-чего за 2018 год удалось достичь и в вопросах обороны, признаёт немецкий журналист. Началось медленное и дорогостоящее формирование параллельных структур, а также инвестиции в технику. Даже в отношении к России ЕС держится сплочённо.

Как поясняет автор, когда есть угроза, все действуют дружно. Но когда угрозы нет, или когда она исчезла, сплочённость быстро уступает место большой пустоте, утверждает Мальте Пипер. Самый яркий тому пример — миграционный вопрос. Север здесь выступает против юга, запад — против востока. Борьба идёт на протяжении трёх лет, и в 2018 году продвигаться удавалось лишь крошечными шажками — просто потому, что угроза больше не ощущается, объясняет журналист. Число мигрантов существенно снизилось — тогда к чему чрезмерные усилия? Вместо этого можно делать громкие заявления и строить воздушные замки, иронизирует автор.

А если кто-то отважится заглянуть вперёд и подумать о будущем, его просто «оставляют с протянутой рукой». Именно так ЕС и действовал весь 2018 год, утверждает Мальте Пипер. Нельзя сказать, чтобы предложения Эммануэля Макрона по реформированию институтов ЕС, новому формированию еврозоны или борьбе с избегающими уплаты налогов концернами, как Amazon и другие, не встретили совсем никакой реакции. Однако не пытаться даже вникнуть в инициативы Парижа — это безответственно, считает корреспондент MDR.

С его точки зрения, особенно в этом плане отличилась Ангела Меркель, которая практически полностью парализовала франко-германский тандем своей безыдейностью. Но и другие вели себя так же. Премьер-министр Нидерландов молчит. Отмалчивается и люксембуржец Юнкер, который обычно берёт на себя роль посредника. Средиземноморские страны заняты, в первую очередь, собой и собственной экономикой. Восточные европейцы после 40 лет коммунизма всё ещё пытаются найти себя, перечисляет автор.

По его словам, не осталось никого, кто мог бы слегка подтолкнуть остановившуюся телегу ЕС. Последним это попытался сделать французский президент Макрон, который теперь вынужден сойти с европейской сцены и заняться собственной внутренней политикой, чтобы спасти в своей охваченной протестами стране то, что ещё осталось, прежде чем порядок начнут наводить праворадикальная Марин Ле Пен или леворадикальный Меланшон.

«Иными словами, временное окно для больших реформ захлопнулось. При этом в действительности ничего не произошло. Шанс упущен», — резюмирует немецкий журналист. В качестве последствий он называет «мрачные перспективы для ЕС на 2019 год». Европа и её лидеры обеспечили сохранение текущего положения дел, но не более того, сожалеет Мальте Пипер на телеканале Das Erste.