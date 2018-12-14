Ограничились «обеспокоенностью»: ЕС не стал наказывать Россию за инцидент в Керченском проливе

ЕС не стал вводить дополнительные штрафные меры против России за ноябрьский инцидент в Чёрном море, пишет T-online. На проходящем в Брюсселе саммите были лишь осуждены действия России, а также выражена поддержка украинской стороне. Кроме того, лидеры европейских стран согласовали очередное продление антироссийских санкций, действующих с 2014 года.

На саммите ЕС экономические санкции против Росси были продлены ещё на полгода, сообщает T-online. Во вторник, председатель Европейского совета Дональд Туск отметил, что в плане реализации Минских соглашений «нет никакого прогресса». Решение по продлению штрафных мер было принято «единогласно». При этом, ЕС не стал вводить против России дополнительных санкций за недавний инцидент в Чёрном море между российскими и украинскими кораблями.

Издание напоминает, что в июле следующего года санкционный режим против России будет действовать уже пять лет. Санкции направлены против государственных банков, экспорта и импорта оружия, а также против российской нефтегазовой индустрии. Впервые они вступили в силу в июле 2014 года, и сейчас продлеваются уже в восьмой раз.

На саммите обсуждалось ужесточение санкций в связи с инцидентом в Чёрном море, но консенсуса по данному вопросу достигнуто не было. В результате, европейские страны ограничились выражением «крайней обеспокоенности» по поводу последней эскалации конфликта между Россией и Украиной.

Т-online информирует, что главы стран ЕС согласовали подготовку к оказанию «большей помощи для затронутых районов Украины», имея в виду прибрежные районы у Азовского моря. По морю до них можно добраться только через Керченский пролив, который с 2014 года полностью контролируется Россией. В случае, если Москва закроет это «игольное ушко», украинские порты в Азовском море потеряют выход во внешний мир.

Издание напоминает, что в ходе инцидента, случившегося в конце ноября, российские корабли обстреляли и захватили три украинских судна. 24 моряка были заключены под стражу.

В ходе саммита, главы стран и правительств ЕС закрепили свою поддержку суверенитету, территориальной целостности и независимости Украины. В итоговом заявлении значится, что «применение Россией вооружённой силы ничем оправдать нельзя».

ЕС потребовал от России отпустить задержанных украинских моряков, вернуть захваченные корабли, а также соблюдать свободный проход через Керченский пролив для всех кораблей.