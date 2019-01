Times: в борьбе с мигрантами британскому МВД поможет Королевский флот

Британское минобороны в ответ на официальный запрос о помощи от МВД страны задействовало военно-морские силы, чтобы помочь коллегам по правительству в их борьбе с попытками мигрантов попасть на британскую территорию через Ла-Манш, пишет The Times. Впрочем, подчёркивает журналист газеты, в деле замешаны не только мигранты, но и политические амбиции глав обеих министерств.

Министерство обороны Великобритании задействовало Королевский военно-морской флот, дабы помочь коллегам из министерства внутренних дел в предотвращении «наплыва мигрантов», которые в последние месяцы активно пытаются попасть в страну через пролив Ла-Манш, сообщает The Times.



Как уточняется в материале издания, в операции будет участвовать патрульное судно «Мерси», которое имеет на борту две жёстко-корпусных надувных шлюпки, а вдобавок оборудовано РЛС, благодаря чему может обнаруживать небольшие лодки, перевозящие беженцев к британским берегам. Кроме того, в минобороны обещают также привести в действие и другую технику, включая средства воздушной разведки, говорится в статье.



По данным The Times, решение о содействии МВД было принято министром обороны Великобритании Гэвином Уильямсоном после получения им соответствующего запроса от министра внутренних дел Саджида Джавида. Между тем, как сообщили изданию источники в минобороны, вопрос о том, какое из ведомств оплатит операцию ВМС, пока не решён: согласно протоколу правительства, регламентирующему условия оказания военной помощи гражданским структурам, расходы берёт на себя то министерство, которое запрашивает поддержку, но за исключением тех случаев, когда существует непосредственная угроза человеческим жизням. Господин Джавид скорее всего будет утверждать, что данное исключение затрагивает и нынешнюю ситуацию с мигрантами, предполагает обозреватель The Times.



Первым об операции заговорил господин Уильямсон: в интервью британской прессе в прошлое воскресенье он заявил, что хотя его министерство пока не получало запросов, «если МВД необходима поддержка вооружённых сил, наши флот, ВВС и армия готовы её оказать», упоминается в статье. «Такое предложение, озвученное публично и по инициативе самого Уильямсона, многие восприняли как попытку усугубить политические проблемы господина Джавида, который является одним из главных претендентов на победу в неофициальном соперничестве за позицию человека, который сменит Терезу Мэй на посту премьер-министра, — подчёркивает автор материала. — Приняв предложение господина Уильямсона, глава МВД пытается перехватить инициативу, перенеся общественное давление на министерство обороны и заставив его всё оплачивать».



Саджид Джавид ранее оказался под шквалом критики в связи с его заявлениями по поводу миграционного кризиса — он, в частности, предположил, что не все мигранты, пытающиеся попасть в Великобританию через Ла-Манш, на самом деле являются беженцами, и пообещал, что МВД будет делать всё возможное, чтобы не допустить получения статуса беженца теми людьми, которые прибыли в страну через пролив, напоминает обозреватель The Times. Правозащитники и члены парламента Великобритании, в частности, посоветовали министру «следить за словами» и подчеркнули, что решать о том, предоставлять ли человеку убежище или нет, нужно вне зависимости от того, как он попал в страну.



Как отмечается в материале, за минувший год из Франции в Великобританию на лодках прибыли 312 мигрантов; при этом, подавляющее большинство из них совершили путешествие в последние месяцы года.