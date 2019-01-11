Hürriyet Daily News: уроженка России поборется за пост мэра в турецкой Аланье

Кандидатом на пост мэра города Аланья в турецкой провинции Анталья впервые в истории муниципальных выборов в Турции станет уроженка России, сообщает Hürriyet Daily News. Как рассказала сама Анастасия Петрова-Четинкайя, родившаяся в Мурманске в 1983 году и прожившая в Турции 8 лет, к этим выборам она готовилась три года.
Впервые в истории муниципальных выборов в Турции кандидатом на пост мэра города Аланья в провинции Анталья стала уроженка России, пишет Hürriyet Daily News.
Политолог и журналист Анастасия Петрова-Четинкайя, родившаяся в Мурманске в 1983 году, получила турецкое гражданство в прошлом году, прожив в Турции 8 лет и выйдя там замуж.
«Турция так много мне дала, и пришло время отплатить ей за это. Аланья прекрасный город с невероятным потенциалом. Но есть и проблемы, которые нам нужно решить», — заявила Петрова-Четинкайя в интервью местным СМИ. По её словам, к участию в этих выборах в качестве независимого кандидата она готовилась три года.
Как напоминает издание, в 2014 году ещё одна уроженка России Ирина Балджи впервые стала депутатом муниципального собрания одного из округов Антальи от правящей Партии справедливости и развития .
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