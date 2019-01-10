Daily Sabah: Эрдоган предложил заменить пластиковые пакеты сумками из конопли

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его партия объявляет «войну» пластиковым пакетам, которые загрязняют окружающую среду. Взамен глава государства предложил наладить производство более экологически чистых сумок и авосек из конопляной ткани, пишет Daily Sabah.

Турецкая правящая Партия справедливости и развития не оставляет попыток интегрировать защиту окружающей среды в свою предвыборную кампанию. Накануне её лидер, президент Реджеп Тайип Эрдоган, объявил, что на весенних региональных выборах его сторонники откажутся от пластиковых пакетов и станут использовать только сумки из естественных материалов.

«Пластиковые изделия не разлагаются в земле за 500, 700 и даже 1000 лет. Поэтому мы объявляем им войну», — объявил президент, выступая на симпозиуме по проблемам местного самоуправления в Анкаре.

«Я сказал своим друзьям, чтобы они пользовались авоськами, матерчатыми сумками во время нашей предвыборной кампании. Отныне наша партия больше никогда не будет использовать пластиковые пакеты, наша работа в этом направлении продолжится», — пообещал Эрдоган.

Он отметил, что сумки из природного сырья можно использовать многократно, если их «правильно чистить». В результате удастся значительно сократить объём отходов. «Эти естественные материалы — друзья нашей земли», — подчеркнул глава государства.

Турецкий президент напомнил, что ранее конопля была основным материалом для изготовления сумок. Однако, по его словам, из-за «ошибочной сельскохозяйственной политики» это растение больше не выращивается в Турции и его приходится импортировать. «Тем не менее я надеюсь, что наше Министерство сельского хозяйства предпримет необходимые шаги для её производства», — добавил он.

С начала этого года в Турции вступил в силу запрет на бесплатные полиэтиленовые пакеты в магазинах. Но, по всей видимости, люди не сразу привыкнут к новому правилу. Пока же покупатели не спешат тратить дополнительные пять центов. Они предпочитают таскать купленные продукты в руках или идут на другие хитрости, например, используют в качестве свёртка собственную верхнюю одежду, отмечает Daily Sabah.