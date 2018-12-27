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Euronews: запрета пластиковых изделий в ЕС недостаточно для очистки Мирового океана
Евросоюз недавно принял закон о запрете ряда одноразовых пластиковых изделий, которые часто загрязняют океан и вредят жизни морских обитателей. Однако новый закон уже вызвал дискуссии о том, кто должен за это заплатить, передаёт Euronews. Кроме того, около 90% пластика попадает в Мировой океан из рек, расположенных в Африке и Азии, поэтому для его очистки необходимы более глобальные меры.

Одной из главных тем 2018 года стала борьба с загрязнением Мирового океана. В декабре Европейский союз принял закон о запрете некоторых одноразовых пластиковых изделий к 2021 году. Его идея принадлежит члену Европарламента Фредерик Райс.

ФРЕДЕРИК РАЙС, член Европарламента: Под запрет попали трубочки для воздушных шаров, ватные палочки, соломинки. На самом деле, мне стоило начать список с соломинок и одноразовой посуды. Почему? Потому что именно они попадают в океан, мы находим их на пляжах. А самое главное, их легко можно заменить.
 
Отказ от одноразовой посуды — это хорошо, но кто за это заплатит? По новому закону собирать сети, уплывшие в море, должны производители рыболовных снастей, а не рыбаки. Тот же принцип распространяется на табачное производство и окурки, которые содержат пластик.
 
Но в PlasticsEurope считают, что ответственность не должна ложиться на плечи одной компании.
 
КАРЛ ФОЕРСТЕР, исполнительный директор PlasticsEurope: Мы производим сырье, из которого другие компании изготавливают продукцию, а затем третьи люди пакуют в неё продукты питания. Товар расходится по магазинам, которые его продают. В этом процессе задействовано много людей.
 
Каждый год в Мировом океане оказывается примерно восемь тонн пластика. Запрет на использование одноразовых пластиковых предметов — это отличный пример для подражания, но ситуации в целом не изменит. Потому что считается, что 90% пластика попадает в океан из десяти рек, две из которых находятся в Африке, а восемь — в Азии.
 
Микроскопические частицы пластика также опасны для морских обитателей.
 
МЭТТ КОУЛ, учёный морской лаборатории Плимута: Нам удалось определить, что микропластик пагубно воздействует на планктон, который теряет способность питаться, размножаться, и в конечном итоге — выживать. Наблюдения за устрицами, мидиями и рыбами также показывают, что микрочастицы пластика для них вредны.
 
Для решения проблемы предпринимаются и другие шаги. В 2018 году экологическая организация The Ocean Cleanup запустила первую установку для извлечения крупных пластиковых объектов из Тихого океана с целью их последующей переработки.
 
Дата выхода в эфир 26 декабря 2018 года.
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Euronews Франция Европа
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