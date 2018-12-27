Euronews: запрета пластиковых изделий в ЕС недостаточно для очистки Мирового океана

Одной из главных тем 2018 года стала борьба с загрязнением Мирового океана. В декабре Европейский союз принял закон о запрете некоторых одноразовых пластиковых изделий к 2021 году. Его идея принадлежит члену Европарламента Фредерик Райс.
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