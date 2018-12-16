N-TV: нидерландский проект не справляется с очисткой океана от пластика

Разработанная по инициативе неправительственной организации система The Ocean Cleanup должна была начать очищать океанские воды от пластикового мусора ещё два месяца назад, однако этого до сих пор не произошло. Как сообщается на сайте немецкого телеканала N-TV, установка по неясным причинам не работает должным образом. Разработчики обещают найти решение проблемы, но пока им это не удалось.

Очистительная система The Ocean Cleanup должна была начать отлавливать пластиковый мусор из Тихого океана ещё несколько недель назад, однако она до сих пор не работает, сообщается на сайте немецкого телеканала N-TV.

По словам официального представителя базирующейся в Нидерландах неправительственной организации, занимающейся этим проектом, спустя почти два месяца после начала работы установки никакого пластика собрано ещё не было. Система притягивает пластик, однако не удерживает его. Инициатор проекта, изобретатель и предприниматель Боян Слат, заявил о возникновении непредвиденных затруднений, с которыми обещал справиться.

Как отмечается в статье, организация сообщала о проблемах ещё несколько недель назад, но решение до сих пор не найдено. Система слишком медленно перемещается по воде, и точную причину этого выяснить пока не удалось. На компьютерных моделях и при проведении испытаний проблема не давала о себе знать.

Установка представляет собой трубу в форме латинской буквы U, её протяжённость составляет 600 м. К ней прикреплена трёхметровая завеса, которая должна удерживать мусор внутри конструкции. Далее пластик должны забирать корабли для его дальнейшей переработки на суше, рассказывает N-TV.

Чтобы The Ocean Cleanup работала, система, по уверениям разработчиков, должна передвигаться по воде быстрее, чем частицы пластика, которые предполагается вылавливать с её помощью. Возможно, её тормозят ветер и волны.

Другое объяснение неудачи связано с вероятностью, что концы трубы провоцируют волновые движения, замедляющие систему. В начале сентября конструкцию для вылавливания мусора переместили из залива Сан-Франциско к большому тихоокеанскому мусорному пятну. При таком вихре течения, по оценкам учёных, с поверхности вод должно быть собрано 1,8 трлн частиц пластика. Система была запущена 17 октября, напоминает немецкий телеканал N-TV.