Independent: британские веганы устроили акцию в стейк-хаусе с проигрыванием аудио со скотобойни — мясоеды их не поддержали

Активисты веганской организации провели акцию в одном из мясных ресторанов города Брайтон, сообщает The Independent. Они включали звукозаписи скота во время забоя, скандировали кричалки и призывали посетителей отказаться от потребления мяса. Демонстрация длилась чуть менее получаса — затем, после споров с официантами, активисты покинули заведение.

Группа веганских активистов ворвалась в стейк-хаус Touro в городе Брайтон и пыталась помешать посетителям есть мясо, пишет The Independent. Демонстранты включали звукозаписи со скотобоен, держали плакаты с зарезанными животными и скандировали «Это не еда, это насилие!».

По информации издания, эти активисты принадлежат к движению Direct Action Everywhere: один из них произнёс речь, в которой призвал посетителей ресторана задуматься о своём рационе. Большинство гостей старалось игнорировать акцию и продолжало есть и общаться. После 20 минут акции официанты начали требовать от демонстрантов покинуть помещение.

Как рассказал один из менеджеров ресторана, «активисты не делали ничего агрессивного, но всё это немного действовало на нервы, потому что всех отвлекало». Он также добавил, что сотрудники стейкхауса вызывали полицию, но она не приехала.

В итоге активисты всё же покинули здание ресторана, под свист и ответное скандирование посетителей «Вы больше не поёте!».

The Independent приводит цитату одной из представительниц движения Direct Action Everywhere»: «В то время, когда мы все переживаем массовое уничтожение окружающей среды, происходящее в основном из-за нашего неэтичного рациона, важно отказаться от эгоизма и принять то, что мы все связаны».

Представители движения так же отметили, что целью акции было не пристыдить конкретных посетителей мясного ресторана, а распространить этот посыл в СМИ.