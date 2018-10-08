Le Figaro: веганы-радикалы объявили войну мясной промышленности Франции

Разгромленные мясные лавки, сожжённые скотобойни, угрозы убийством в адрес руководителей последних — таковы действия, которые во Франции уже более года совершаются радикальными группами, которые борются с теми, кто обижает животных, сообщает Le Figaro. По словам издания, протест против эксплуатации животных уже перерастает в войну.

«Содержимое наших тарелок стало главной причиной жестокостей, которые принимают тревожный оборот», — пишет Le Figaro. Разгромленные мясные лавки, сожжённые скотобойни, угрозы убийством в адрес руководителей последних — таковы действия, которые уже более года совершаются радикальными группами, которые борются с теми, кто обижает животных.

Этим людям в масках, которые действуют ночью, не интересно улучшение условий на скотобойнях. Они хотят добиться закрытия этих предприятий. Выступающие за отсутствие различий между видами животных, антиспесишисты, а также веганы, отказываются от какой-либо эксплуатации животных человеком, и теперь это перерастает в войну.

Как отмечает издание, называя свои действия «антиспесишизмом» (антиспесишисты — противники ущемлений прав одного биологического вида другим. — ИноТВ), радикальные группы уже больше года нападают на мясные лавки. Только на этой неделе во французском городе Брест пострадали два магазина. «С начала этого года около 20 мясных лавок были забросаны камнями и несколько десятков понесли меньший ущерб, — подчёркивает Французская конфедерация производителей мясной продукции. — Эта агрессия, которая не щадит ни один регион, приводит в бешенство продавцов».

Те, кто называют себя «участниками сопротивления» и «бойцами», нападают также на рыбные, сырные лавки и фермерские хозяйства. Скотобойни тоже входят в список их мишеней. В ночь с 27 на 28 сентября была сожжена скотобойня французского города Отон. Ответственность за это преступление взял на себя таинственный коллектив, который поприветствовал недавние нападения на мясные лавки.

Это нападение, авторы которого остаются неизвестными, показывает, насколько обеспокоены владельцы подобных предприятий во Франции. Венсан Аран, управляющий скотобойни в департаменте Ивелин, уже готов сдаться. «Он получил более 150 угроз убийством, и ему пришлось также столкнуться с неоднократным вторжением на его предприятие. Он больше так не может», — отмечает Кристоф Хилэре, председатель Сельскохозяйственной палаты региона Иль-де-Франс.

Как пишет Le Figaro, столкнувшись с такими проявлениями жестокости, представители всех профессий, связанных с эксплуатацией животных, пребывают в растерянности. Чувствуя, что они предоставлены самим себе, они все считают, что правительство делает недостаточно для того, чтобы остановить эти движения. Французская конфедерация производителей мясной продукции написала жалобу в министерства внутренних дел и юстиции. Пытаясь защитить мясную промышленность, компании Interbev и Inaporc решили обратиться напрямую к президенту Франции. «Они открыто объявляют нам войну. Как объяснить то, что правительство оставляет такие заявления без внимания?» — написали представители компаний в письме.