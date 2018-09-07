ERR: «вегетарианский день» в армии Финляндии стал сюрпризом для Минобороны

Министр обороны Финляндии признался, что для него стало неприятной неожиданностью решение ввести в армии вегетарианский день. Эта инициатива службы снабжения вступает в силу уже с осени, причём еженедельный приём растительной пищи для военных фактически разделён на два дня, поясняет ERR. Это обосновывают пользой растительной пищи для здоровья и сокращением негативного воздействия, которое животноводство оказывает на окружающую среду.

С осени в вооружённых силах Финляндии вводится еженедельный вегетарианский день, в который в меню будет отсутствовать даже рыба. Тем не менее молоко и куриные яйца можно будет по-прежнему предлагать военнослужащим даже в вегетарианский день, сообщило финское телерадиовещание Yle.

В сообщении уточняется, что в действительности день растительной пищи разделён на две части: в один день предлагается вегетарианский обед, а в другой — ужин. В финских школах вегетарианские дни были введены уже некоторое время назад. Они обосновываются пользой растительной пищи для здоровья, а также негативным воздействием, которое мясное животноводство оказывает на окружающую среду.



В норвежской армии вегетарианский день соблюдается с 2013 года.



Инициатива службы снабжения армии вызвала оживлённую дискуссию, мнения в которой разделились, отмечает Yle. Министр обороны Финляндии Юсси Нийнистё сказал, что вегетарианский день стал для него неожиданностью и он не поддерживает навязывание военнослужащим растительной пищи. По его словам, ни одна армия не воюет на чечевичной похлёбке и пюре из цветной капусты.



В ответ министру напомнили, что во время Второй мировой войны продуктов не хватало и в финской армии мясо предлагали только три раза в неделю без критических последствий для боеспособности.



Дата публикации 07 сентября 2018 года.