ERR: «вегетарианский день» в армии Финляндии стал сюрпризом для Минобороны

Министр обороны Финляндии признался, что для него стало неприятной неожиданностью решение ввести в армии вегетарианский день. Эта инициатива службы снабжения вступает в силу уже с осени, причём еженедельный приём растительной пищи для военных фактически разделён на два дня, поясняет ERR. Это обосновывают пользой растительной пищи для здоровья и сокращением негативного воздействия, которое животноводство оказывает на окружающую среду.
С осени в вооружённых силах Финляндии вводится еженедельный вегетарианский день, в который в меню будет отсутствовать даже рыба. Тем не менее молоко и куриные яйца можно будет по-прежнему предлагать военнослужащим даже в вегетарианский день, сообщило финское телерадиовещание Yle.
В сообщении уточняется, что в действительности день растительной пищи разделён на две части: в один день предлагается вегетарианский обед, а в другой — ужин. В финских школах вегетарианские дни были введены уже некоторое время назад. Они обосновываются пользой растительной пищи для здоровья, а также негативным воздействием, которое мясное животноводство оказывает на окружающую среду.
В норвежской армии вегетарианский день соблюдается с 2013 года.
Инициатива службы снабжения армии вызвала оживлённую дискуссию, мнения в которой разделились, отмечает Yle. Министр обороны Финляндии Юсси Нийнистё сказал, что вегетарианский день стал для него неожиданностью и он не поддерживает навязывание военнослужащим растительной пищи. По его словам, ни одна армия не воюет на чечевичной похлёбке и пюре из цветной капусты.
В ответ министру напомнили, что во время Второй мировой войны продуктов не хватало и в финской армии мясо предлагали только три раза в неделю без критических последствий для боеспособности.
Российская биатлонистка, заслуженный мастер спорта Анна Богалий в беседе с RT прокомментировала решение Международного союза биатлонистов (IBU) оставить в силе присвоение временно ограниченного статуса Союзу биатлонистов России (СБР).
Тренер по лёгкой атлетике Сергей Клевцов сообщил, что его подопечный, победитель финала Бриллиантовой лиги в беге на 110 метров Сергей Шубенков, восстановился после травмы ноги, из-за которой пропустил заключительный этап Мирового вызова в Загребе.
Служба безопасности Украины (СБУ) опубликовала информацию о разоблачении международной хакерской группировки. Взломщики специализировались на похищении средств из государственных банков с целью их дальнейшей легализации.
В брестском «Динамо» заявили, что проверят информацию о назначении председателя правления клуба Диего Марадоны техническим директором «Дорадос Де Синалоа», выступающего во втором дивизионе чемпионата Мексики.
Великобритания отказалась предоставить России какую бы то ни было информацию о подозреваемых по делу об отравлении в Солсбери, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова, отвечая на вопрос RT.
Военный эксперт Алексей Леонков прокомментировал статью The National Interest, в которой рассмотрен виртуальный морской бой между линкором класса «Айова» и крейсером класса «Киров». По словам специалиста, автор материала «слабо представляет возможности» российского вооружения.
Публикация фотографий и имён людей, которые якобы причастны к отравлению на территории Великобритании, является классическим примером дезинформации, заявила на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Военный эксперт Алексей Леонков прокомментировал RT сопровождение российских стратегических бомбардировщиков Ту-95МС американскими истребителями F-22 во время плановых полётов над водами Северного Ледовитого океана.
Депутат Иван Сухарев подготовил запрос министру транспорта Евгению Дитриху (копия есть в распоряжении RT) с просьбой рассмотреть возможность установления запрета на проведение ремонтных работ в дневное время суток на дорогах федерального значения с двухполосным движением.