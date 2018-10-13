Telegraph: меньше сыра и мяса — британские пиццы падут жертвой борьбы с ожирением

В рамках борьбы с массовым ожирением британские власти предлагают урезать калорийность большинства популярных блюд в ресторанах и магазинах страны, пишет The Daily Telegraph. В ходе «калорийных сокращений», которые также затронут пироги и бургеры, пиццы могут стать меньше или лишиться некоторых ингредиентов.

Согласно правительственной инициативе по уменьшению калорийности тысяч наименований блюд, британским ресторанам и супермаркетам придётся уменьшить размеры приготовляемых ими пицц или убрать некоторые ингредиенты, сообщает The Daily Telegraph. Под «сокращения», на которых власти вынуждены настаивать в борьбе с массовым ожирением, также могут попасть пироги, сэндвичи, бургеры, супы и даже соусы.

По мнению разработчиков инициативы, стандартная пицца на одного человека должна содержать не более 928 калорий. Как отмечает газета, это намного меньше, чем в обычной ресторанной или магазинной пицце. Рекомендации также ограничивают максимальную пищевую ценность на один несладкий пирог 695 калориями.

Недавно эксперты Управления общественного здравоохранения Англии (Public Health England) встретились с представителями ведущих сетей ресторанов, включая Dominos’s, Macdonalds и KFC для обсуждения сокращения калорийности их блюд.

Специалисты ведомства бьют тревогу: нужно предпринимать срочные меры по борьбе с кризисом ожирения в стране. Всего за десятилетие число детей, страдающих от этого заболевания, выросло на треть. На момент окончания начальной школы у более одного из пяти учеников диагностируется ожирение.

По мнению главного диетолога Управления общественного здравоохранения доктора Элисон Тедстоун, вводить более здоровые блюда в ресторанах неэффективно — необходимо урезать калорийность большинства имеющихся позиций. «Это может означать, что на пицце будет меньше мяса или меньше сыра. Может быть, сама пицца будет меньше. Сами потребители утверждают, что хотят более маленькие порции и более здоровые блюда в меню, — прокомментировала специалист. — Но мы знаем, что более здоровые альтернативы в меню не изменят пищевые привычки всей страны. Нам необходимо, чтобы в основных позициях было меньше калорий, а для пиццы это «Маргарита» или «Пепперони», поэтому мы должны сделать их менее вредными для здоровья».

Как признают власти, пока проект находится на стадии разработки и в ближайшие месяцы авторам инициативы предстоит понять, реализуемы ли их планы. В рамках борьбы с ожирением, в первую очередь среди детей, правительство также предлагает ввести обязательные указания содержания калорий в ресторанных меню, запрет на рекламу нездоровой пищи до 9 вечера, а также на продажу нездоровых товаров «по акции».