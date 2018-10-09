Independent: «национальный скандал» — каждый день в Великобритании умирает бездомный

Как показывает статистика, за прошедший год в Великобритании умерли 449 бездомных — то есть больше, чем по человеку в день. Некоторых из них даже не удалось опознать, тем более что чаще они умирали на улице, нежели на территории временных убежищ или больниц, пишет Independent. Эксперты уже назвали эту статистику «национальным скандалом».

Каждый день в Великобритании умирает не один бездомный, пишет Independent, ссылаясь на данные последних исследований. Так, с октября 2017 года умерли 449 человека без определённого места жительства. Эксперты называют эту статистику «национальным скандалом» и видят причину в снижении благосостояния, высокой стоимости аренды и нехватке социального жилья.

Однако аналитики считают, что реальный уровень смертности среди бездомных ещё выше. При этом многих даже не удаётся опознать. Иногда, когда умерших находят, они уже в таком состоянии, что для их опознания нужна судебно-криминалистическая экспертиза.

Среди причин смерти бездомных авторы статьи приводят убийства, передозировку наркотиков, болезни и суицид. Но был обнаружен, например, и умерший от длительного голодания. Возраст почивших колебался от 18 до 94 лет. Большинство из них умирали на улице, но также в местах временного пребывания и в госпиталях.

Как отмечают британские чиновники, на борьбу против бездомности тратится £1.2 млрд. К 2027 году там рассчитывают побороть эту проблему, отмечает Independent.