Independent: глобальное потепление грозит Лондону затоплением

Из-за повышения уровня моря, связанного с глобальным потеплением, Лондон и другие прибрежные города рискуют уйти под воду, сообщает The Independent, ссылаясь на новое исследование. Чтобы этого не произошло, правительства должны сократить выбросы парниковых газов и следить за тем, чтобы температура в мире не поднималась более чем на 1,5 °C.

Лондон числится среди городов, которые подвержены риску крупного затопления, сообщает The Independent со ссылкой на новое исследование.

Ожидается, что уровень моря увеличится более чем на 40 см. Этого можно избежать, если только температура не поднимется более чем на 1,5°C выше доиндустриального уровня — амбициозная цель, установленная Парижским соглашением по климату.

Как отмечает британское издание, в анализе, подготовленном организацией «Христианская помощь», особое внимание уделено прибрежным городам, которые наиболее подвержены риску. В настоящее время в Южной Корее также происходит встреча стран-участниц Парижского соглашения, целью которой является завершение крупного отчёта ООН по изменению климата.

По данным исследования, угроза затопления Лондона в значительной степени является следствием последнего ледникового периода. Столица Великобритании также становится всё более уязвимой из-за повышения уровня моря. Как говорится в докладе, Лондону приходится всё чаще использовать свою основную защиту от наводнений — Барьер Темзы.

Затопление также угрожает таким территориям и городам, как Хьюстон, штат Техас, Бангкок, Шанхай и Манила, утверждает издание.

В связи с растущей угрозой повышения уровня моря, вызванного изменением климата, причины затопления городов должны искореняться, говорится в докладе. В нём также отмечается, что для того, чтобы сдержать повышение уровня моря, необходимы более масштабные и быстрые сокращения выбросов парниковых газов.

«Мы начинаем видеть, что происходит, когда изменение климата действует как мультипликатор угроз, усугубляя неудачные решения в области развития», — заявила автор доклада Кэт Крамер.

«Беспокоит то, что в настоящее время температура в мире повышается более чем на 3°C, что может привести к катастрофическим последствиям для миллионов людей, живущих в этих прибрежных городах», — добавила Крамер.

Как отмечает The Independent, она также настоятельно призвала правительства прислушаться к выводам доклада, который скоро будет опубликован, и взять на себя больше обязательств по борьбе с климатом, чтобы температура не поднималась более чем на 1,5 °C.