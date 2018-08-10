Independent: глобальное потепление сделает русских более счастливыми — а значит, менее опасными

Глобальное потепление приведёт ко многим тяжёлым для окружающей среды последствиям, однако такие страны, как Великобритания и Россия, смогут наслаждаться преимуществами изменения климата, пишет The Independent. В частности, жители этих стран станут более здоровыми и счастливыми.

Этим летом жители Великобритании имели возможность насладиться необычайно жаркой погодой, несвойственной стране, и осознать все её преимущества, пока температура не вернулась к привычным +20 °С, сменяемым ливнями, пишет The Independent.

Так, жара создала в стране атмосферу расслабленности — как сами британцы, так и туристы заполонили парки, кафе и рестораны. Неожиданно начинавшийся ливень заставлял совершенно незнакомых людей смеяться вместе, делиться зонтами и даже танцевать под дождём, а когда вновь выходило солнце, все вновь возвращались к «мороженому и шезлонгам».

Автор статьи отмечает, что это заставляет его задаться вопросом: а может ли изменение климата иметь свои преимущества? Оставив в стороне все теории относительно причин подобной погодной аномалии, автор предполагает, что для стран с относительно прохладным климатом глобальное потепление может быть положительным феноменом.

При этом автор сразу же оговаривается, отмечая недостатки аномальной жары, которая этим летом вызвала сильнейшие лесные пожары и стала причиной гибели множества людей. Кроме того, он подчёркивает, что в долгосрочной перспективе остро встаёт вопрос о таянии льдов и увеличении уровня воды в океанах. Это, безусловно, приведёт к тяжёлым последствиям. Вместе с тем ряд регионов может столкнуться с засухой, что вызовет войны за водные ресурсы и массовую миграцию.

Несмотря на то что «в сравнении со столь серьёзными недостатками любое преимущество будет выглядеть банально», автор полагает, что глобальное потепление на Великобритании скажется положительно. Так, климатические изменения позволят британцам почувствовать себя более счастливыми, а также сделают страну более привлекательной для туристов.

В долгосрочной перспективе это поможет британцам стать более здоровой нацией, полагает автор, отмечая пользу средиземноморской диеты, на которую перейдёт население страны, когда климат позволит им вместо картошки и лука выращивать фрукты и овощи.

Однако не только Великобритания почувствует на себе все преимущества потепления климата.

«Ещё пара градусов сделали бы намного больше территорий России пригодными для жизни и позволили бы часть того, что она тратит на защиту от морозов, перенаправить на столь необходимую модернизацию», — отмечает автор.

При этом если в России будет чаще светить солнце, россияне также станут более здоровыми, а «более счастливые русские могут стать менее опасными».

Тем не менее, что хорошо для северных стран, неминуемо приведёт к проблемам для стран южных. Однако в этом отношении им может быть полезен опыт США, где изобретение и популяризация систем охлаждения воздуха сделали большую часть юга страны привлекательным местом для жизни.

«Продолжайте всеми средствами спасать планету, но помните, что нашим островам, так же как и ряду других стран, небольшое потепление позволит заметно улучшить качество жизни», — отмечает автор в статье для The Independent.