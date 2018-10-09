Times: 40% молодых англичан не могут позволить себе даже самое дешёвое жильё

40% англичан в возрасте от 25 до 34 лет не могут позволить себе купить даже самое дешёвое жильё, пишет The Times. Издание отмечает, что нынешний жилищный кризис вызван тем, что рост цен на недвижимость сильно обгоняет рост доходов англичан.

40% англичан в возрасте от 25 до 34 лет не могут себе позволить купить даже самое дешёвое жильё в своём районе, что в очередной раз говорит о жилищном кризисе в Англии, сообщает The Times.



По данным британского Института фискальных исследований, лишь 60% молодых англичан при наличии десятипроцентного депозита могут позволить себе занять достаточно средств на покупку даже самого дешёвого жилья в районе проживания.



Издание отмечает, что в Лондоне положение и того хуже — только один из трёх молодых жителей столицы может позволить себе приобрести недвижимость. При том, что ещё в 1996 году 90% молодых людей, имеющих в своём распоряжении достаточную для внесения депозита сумму, могли позволить себе жильё.



Ожидается, что уже в ближайшее время правительство разработает меры по борьбе с жилищным кризисом в Англии. Предполагается, что канцлер казначейства Великобритании Филип Хэммонд предоставит тем, кто покупает жильё для последующей его сдачи, налоговые льготы, для того чтобы они могли сдавать его на длительный срок. При этом издание пишет, что данные меры могут привести к снижению средней стоимости жилья на ₤15 тыс.



Согласно другим данным института, чтобы собрать сумму депозита для покупки самого дешёвого жилья в 2016 году около половины молодых англичан были вынуждены копить деньги более полугода. При этом три четверти англичан в возрасте от 25 до 34 лет будут вынуждены потратить на депозит за среднее по стоимости жильё как минимум полугодовой доход. Ещё 20 лет назад это касалось лишь трети молодых людей в Англии.



Исследователи отмечают, что основная причина таких изменений — рост цен на недвижимость на английском рынке. С 1997 года стоимость жилья выросла на 173%, а заработная плата увеличилась лишь на 19%. Как результат, в 2017 году лишь у 35% англичан в возрасте от 25 до 34 лет было собственное жильё. В 1997 году свой дом был у 55% подданных Соединённого Королевства.



Издание пишет, что наибольший скачок цен на жильё в Англии произошёл незадолго до финансового кризиса 2008 года, и лишь в Лондоне, на юго-востоке и востоке Англии цены вернулись к докризисным показателям.



«Значительный рост цен на дома по сравнению с уровнем доходов, произошедший за последние 20 лет, значит, что молодым людям становится всё сложнее сделать первые шаги по жилищной лестнице, даже если они сумели накопить депозит в 10%», — приводит The Times слова одного из сотрудников института Полли Симпсон.

Комментарии читателей на сайте The Times:

ProfExpatLobster: Мы не могли позволить себе наше первое жильё в родном городе, так что мы переехали туда, где можем. Через несколько лет наш доход увеличился, как и наш капитал, и мы переехали обратно.

WilsonLine: То же самое было, когда я наконец-то сумел купить своё первое жильё в 1993 году в возрасте 28 лет. Я много работал, без многого обходился и откладывал часть моей небольшой средней зарплаты. Единственное изменение, которое я вижу, заключается в том, что школу теперь заканчивают на 3-5 лет позже, и молодёжь не готова многим жертвовать, вместо этого ожидая, что кто-то другой заплатит.

Mantrick: Я не испытываю никакой симпатии к поколению, которое хочет иметь всё и «воплощать мечту в жизнь» с развлечениями, отпуском, iPhone и так далее, и жалуются на то, что не могут позволить собственное жильё. Если избавиться от всех необязательных трат, я думаю, 80% смогут позволить себе накопить на депозит.



Рынок всегда будет определять цены. Покрыв расходы, они должны назначать цену, которую люди хотят платить. Выбора нет.

JohnRimell в ответ на комментарий Mantrick: Среднестатистический первый дом в пригороде Лондона стоит больше ₤250 тыс. Как получающий ₤25 тыс. в год покупатель может себе его позволить даже без мобильного телефона и отпуска?

MarkH: Могу привести реальный пример того, как молодёжь вытесняют с лондонского рынка. В 1996 году я работал младшим менеджером на гражданской службе с зарплатой ₤19 тыс. Это значит, что заплатив депозит в ₤5 тыс. я мог позволить себе двуспальную квартиру в Западном Лондоне за ₤67 тыс. Та же самая квартира сейчас стоит ₤400 тыс., и у младшего менеджера нет никаких шансов позволить себе купить её, если только он не зарабатывает около ₤100 тыс.

MarcusAurelius: Ограничение продажи не гражданам Великобритании на жильё стоимостью меньше ₤10 млн и обложение неграждан налогом в 25% приведёт к уменьшению налога для британских граждан при покупке собственного дома до нуля.