Daily Mail: в молодых британцах не осталось патриотизма — одна жёлчь

Молодые британцы больше не патриоты своей страны и предпочитают поминать её лишь недобрым словом, отмечает писательница Шарлотт Джилл в своей статье для Daily Mail. При этом Джилл полагает, что любовь к своей стране молодёжь не чувствует, так как им не приходилось сталкиваться с тем, что пережили поколения британцев до них.

Отсутствие гнева среди британской молодёжи в адрес России после инцидента в Солсбери заставили писательницу Шарлотт Джилл заключить, что молодое поколение британцев — не патриоты своей страны, пишет Джилл в статье для Daily Mail.



По словам писательницы, в стране редко встретишь молодого человека её возраста, а именно приблизительно 29 лет, который бы вёл разговор о Великобритании. Исключением является разговор о королевстве в презрительном тоне.



Джилл отмечает, что негативные слова в адрес Великобритании неминуемо сделают того, кто их произносит, популярным в любой компании молодых людей.



Нередко от молодых британцев можно услышать, что их страна «такая же плохая, как Россия».



Всё больше представителей молодёжи начинают увлекаться идеями марксизма и коммунизма и проникаются симпатией к лидеру Лейбористской партии Джереми Корбину, так как он продвигает то, что так близко молодёжи, — ненависть к своей стране и недоверие к её правительству.



Автор статьи настаивает, что далеко не впервые в британской истории молодые люди не чувствуют гордости за свою страну. Так, в 70-х годах прошлого века молодёжная субкультура панков видела в британской монархии «фашистский режим». А в 1933 году Общество Оксфордского союза отказалось воевать за короля и страну.



Однако когда дело действительно доходило до необходимости встать на защиту своей страны, предыдущие поколения были готовы постоять за свои ценности. Нынешнее же поколение молодёжи оказалось бы к этому не готово — не в последнюю очередь потому, что были бы бесполезны в бою, полагает Джилл.



При этом она отмечает, что отчасти может понять причины, которые кроются за подобным отношением британцев к своей стране. «Трудно любить страну, где нельзя и мечтать о покупке собственного дома», — пишет Джилл.



Кроме того, в большинстве современных университетов, по мнению автора статьи, среди преподавателей доминируют левые взгляды и подозрительное отношение к западным ценностям. А непосредственно часы обучения стремительно сокращаются.



При этом сама Джилл видит множество преимуществ жизни в Великобритании, куда, по её мнению, мечтает перебраться половина планеты. Например, «в отличие от России» в стране абсолютная свобода слова. При этом она считает, что молодые британцы не понимают, как же им повезло жить в Великобритании, потому что им не приходилось сталкиваться с лишениями и ужасами, которые пережили предыдущие поколения.



«Быть британцем просто. Вероятно, это значит, что ты должен любить чай. И жаловаться. И ты не умееть танцевать. Но в целом нас объединяют либеральные ценности с солидной порцией здравого смысла», — пишет Джилл в Daily Mail.