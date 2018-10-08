Frankfurter Allgemeine: брексит поможет Великобритании залечить старые раны

В рядах британских консерваторов появилась определённость, сообщает Frankfurter Allgemeine. Партийное большинство сошлось на том, что выход Великобритании из ЕС «станет успехом» для страны, и намерены осуществить его к концу года. Несмотря на раскол в британском обществе и происки недругов, завершение этой эпопеи действительно позволило бы британцам залечить раны и приступить к решению новых задач, считает автор статьи Йохен Бухштайнер.

В отличие от континентальной Европы, в политике Великобритании не наблюдается подъёма новых популистских сил, пишет Frankfurter Allgemeine. Это объясняется, с одной стороны, жёсткой мажоритарной избирательной системой, а с другой – умением консерваторов и либералов приспосабливаться к новым условиям.

Тем не менее, стабильность партийного ландшафта не означает политической стабильности в целом, отмечает издание. Многие рассматривают брексит в качестве такого же популистского сдвига, как и приход новых правительств в Польше, Венгрии и Италии. Но раскол, к которому привёл брексит, британское общество переживает не так, как континентальная Европа. Это не партийный раскол, а раскол по политическому вопросу.

Таким образом, проблема брексита далека от решения, отмечает Frankfurter Allgemeine, но завершившийся на прошлой неделе сезон партийных съездов лейбористов и консерваторов помог внести чуть больше ясности. Лейбористы чётко дали понять, что им не столь интересно решение проблемы брексита, сколько проведение «социалистической перестройки» Великобритании. Лидер лейбористов Джереми Корбин серьёзно сместил курс партии «влево», подчёркивается в статье. Причины тому – утрата веры в рыночную экономику и пренебрежение к той политике, которая проводится в интересах Запада. Среди целей Корбина значатся национализация, политика активного вмешательства в управление экономикой, внешнеполитическая сдержанность и «сомнительные» приоритеты, к примеру, «освобождение Палестины», сообщает издание.

В судьбоносном же для страны вопросе брексита у лейбористов прослеживается неопределённость. Frankfurter Allgemeine подмечает, что лейбористы одновременно заверяют, что «уважают результаты референдума», но при этом готовы поддержать и повторное голосование, говорят, что, если бы были у власти, добились бы «лучшей сделки», не уточняя при этом какой именно. Корбин, как пишет издание, хочет усидеть на двух стульях – не злить своих избирателей, голосовавших за то, чтобы остаться в ЕС, но при этом, не отпугнуть и тех, кто голосовал за брексит. Также, лидер лейбористов хочет одновременно производить хорошее впечатление на иностранных партнёров, но при этом в глубине души надеется, что чиновники из ЕС не будут мешать ему вмешиваться в экономику.

Консерваторы также проявляют политическую гибкость, однако, будучи правящей партией, они несут больше ответственности за свои высказывания и чувствуют обязанность проводить последовательную политику в отношении брексита, отмечает Frankfurter Allgemeine. Подавляющее большинство членов партии против повторного референдума: во время съезда Тереза Мэй под овации заявила, что «британский народ уже проголосовал — и выбрал выход из ЕС».

Несмотря на все противоречия внутри партии консерваторов, они сходятся в том, что выход из ЕС будет осуществлён и что он станет «успехом» для Британии. Разница между сторонниками Мэй и её самыми жёсткими внутрипартийными критиками, вроде Бориса Джонсона, заключается в том, что пути осуществления выхода видятся ими по-разному. Как отмечает издание, партийный съезд укрепил позиции Мэй и её плана по брекситу, что предоставило ей больше пространства для манёвра в переговорах с Брюсселем. Мэй заявила, что если каждый будет гнаться за своим «видением идеального брексита», то в итоге он может и не состояться.

Если посыл Мэй будет услышан, то к концу года брексит будет завершён, пишет издание, в том варианте, который устроит большинство евроскептиков и при этом не сильно повлияет на повседневную жизнь людей. ЕС получит готового к сотрудничеству соседа, а британцы смогут залечить раны и приступить к решению иных политических задач. Главная проблема Мэй в том, что есть люди, которые не заинтересованы в таком «успехе», а хотят превратить брексит в пугающий пример, заключает Frankfurter Allgemeine.