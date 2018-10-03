Tiroler Tageszeitung: на съезде консерваторов Мэй сплясала танец «объединения»

Тереза Мэй на заседании партии консерваторов призвала своих сторонников объединиться в вопросе о выходе из ЕС. Она выступила в защиту своего плана по брекситу и отметила, что её действия соответствуют национальным интересам. Как пишет Tiroler Tageszeitung, премьер-министр Великобритании держалась подчёркнуто уверенно и даже вышла на сцену, пританцовывая под песню Dancing Queen.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в эту среду попыталась сплотить свою партию и даже на сцену вышла пританцовывая, пишет Tiroler Tageszeitung.

Выступая на заседания партии в Бирмингеме, Тереза Мэй держалась с «демонстративной уверенностью в себе», отмечает издание. Она вышла на сцену в Бирмингеме, пританцовывая под звуки песни Dancing Queen группы ABBA и резко раскритиковала лидера оппозиции Джереми Корбина под аплодисменты своих единомышленников-консерваторов.

Как отмечается в статье, сама Мэй сейчас испытывает на себе огромное давление из-за планов по брекситу, вызывающих множество споров и дискуссий как внутри партии, так и за её пределами. Накануне заседания консерваторов бывший министр иностранных дел Борис Джонсон выступил перед тысячей ликующих сторонников и развенчал планы Мэй по выходу из ЕС как «обман» избирателей, проголосовавших за брексит, а также потребовал ясного разрыва с Брюсселем.

В прошлом году Тереза Мэй потерпела фиаско на заседании партии в Манчестере, напоминает Tiroler Tageszeitung. Сначала она едва могла говорить из-за приступов кашля, потом комик передал ей записку об увольнении якобы от имени Джонсона, в то время возглавлявшего британский МИД. Более того, в завершение за спиной Мэй со стены попадали буквы из девиза её партии.

Сейчас Тереза Мэй решительно защищала свой курс по брекситу и заявила, что её планы по выходу из соглашения с Евросоюзом соответствуют национальным интересам Великобритании. По её мнению, партия должна быть едина по этому вопросу. Те, кто выступают против любых достигнутых премьер-министром договорённостей с ЕС, действуют в собственных политических интересах, но не в интересах страны, считает Мэй. Она также заявила, что готова покинуть ЕС без договора о брексите в случае, если для Великобритании не будет возможно заключить хорошее соглашение — впрочем, это было бы плохим решением для обеих сторон.

Свою партию консерваторов Мэй призвала сплотиться в споре по поводу брексита. По её словам, переговоры сейчас вошли в их сложнейшую фазу. «Если мы будем держаться сплочённо и сохранять самообладание, мы сможем достичь удовлетворительного для Великобритании соглашения», — подчеркнула британский премьер.

Как сообщается в статье, Великобритания хочет выйти из ЕС в марте 2019 года, однако переговоры о выходе между Лондоном и Брюсселем не двигаются с места. Во вторник экс-министр иностранных дел Борис Джонсон потребовал отказаться от стратегии Мэй по брекситу и предложил свою кандидатуру в качестве её преемника. Как и другие сторонники жёсткого курса, Джонсон призывает к неукоснительному отделению Великобритании от Евросоюза.

В свою очередь Тереза Мэй стремится к созданию зоны свободной торговли с ЕС в том, что касается товаров, но не сферы услуг и свободного пассажирского сообщения, а также хочет сохранить часть общих правил. Партнёры по ЕС с этим не согласны. При этом существуют опасения, что нерегулируемый брексит приведёт к серьёзным политическим и экономическим разногласиям, пишет Tiroler Tageszeitung.