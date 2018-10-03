Times: Великобритания грозит «не пустить» систему Galileo к своим заморским территориям

Министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон заявил, что страна может запретить ЕС использовать британские заморские территории для нужд спутниковой системы навигации Galileo, сообщает The Times. Уильямсон отметил, что это произойдёт в случае если Великобритании после брексита закроют доступ к общеевропейской системе позиционирования.

Министр обороны Гэвин Уильямсон пригрозил запретить ЕС размещать на британских заморских территориях наземные станции для общеевропейской спутниковой системы, если после брексита Великобритании закроют к ней доступ, сообщает The Times.

Так, для того чтобы обеспечить глобальный охват спутниковой системе навигации Galileo, ЕС планирует разместить спутниковые антенны и ракеты-носители на британских Фолклендских островах, острове Диего-Гарсия и острове Вознесения. Предполагается, что Galileo, которая пока не функционирует в полную силу, в будущем станет европейским аналогом американской системы навигации Global Positioning System (GPS).

Издание отмечает, что «являясь мировым лидером в области спутниковых технологий», британские компании не только вложили в проект свои знания, но и внесли 12% от его стоимости. В марте этого года Уильямсон выразил «глубокое разочарование» желанием Еврокомиссии отстранить Великобританию от участия в проекте.

«Единственная страна, которая может заставить что-то вроде этого работать — это Великобритания, и вопрос, который ЕС следует задать, могут ли они сделать это без нас? Я бы сказал «нет». Можем ли мы сделать это без них? Я бы сказал, что ответ «да», — заявил Уильямсон в понедельник.

При этом он отметил, что Великобритания готова совместно развивать проект, однако согласится делать это исключительно «на равных» с ЕС.

The Times напоминает, что летом было объявлено о том, что Великобритания планирует разработку собственной спутниковой системы навигации. На это Казначейство Её Величества выделило ₤92 млн.

Отвечая на вопросы на конференции Консервативной партии по случаю выхода книги о состоянии вооружённых сил страны, Уильямсон также прокомментировал сказанную им в адрес России фразу «Заткнитесь и убирайтесь». Так, Уильямсон заявил, что прямота это одновременно и его достоинство, и недостаток.

«Боюсь, что не собираюсь меняться. Это заложено в ДНК человека, родом из Йоркшира», — приводит The Times слова Уильямсона.