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Times: Великобритания грозит «не пустить» систему Galileo к своим заморским территориям

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Министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон заявил, что страна может запретить ЕС использовать британские заморские территории для нужд спутниковой системы навигации Galileo, сообщает The Times. Уильямсон отметил, что это произойдёт в случае если Великобритании после брексита закроют доступ к общеевропейской системе позиционирования.
Times: Великобритания грозит «не пустить» систему Galileo к своим заморским территориям
Reuters

Министр обороны Гэвин Уильямсон пригрозил запретить ЕС размещать на британских заморских территориях наземные станции для общеевропейской спутниковой системы, если после брексита Великобритании закроют к ней доступ, сообщает The Times.

Так, для того чтобы обеспечить глобальный охват спутниковой системе навигации Galileo, ЕС планирует разместить спутниковые антенны и ракеты-носители на британских Фолклендских островах, острове Диего-Гарсия и острове Вознесения. Предполагается, что Galileo, которая пока не функционирует в полную силу, в будущем станет европейским аналогом американской системы навигации Global Positioning System (GPS).
 
Издание отмечает, что «являясь мировым лидером в области спутниковых технологий», британские компании не только вложили в проект свои знания, но и внесли 12% от его стоимости. В марте этого года Уильямсон выразил «глубокое разочарование» желанием Еврокомиссии отстранить Великобританию от участия в проекте.
 
«Единственная страна, которая может заставить что-то вроде этого работать — это Великобритания, и вопрос, который ЕС следует задать, могут ли они сделать это без нас? Я бы сказал «нет». Можем ли мы сделать это без них? Я бы сказал, что ответ «да», — заявил Уильямсон в понедельник.
 
При этом он отметил, что Великобритания готова совместно развивать проект, однако согласится делать это исключительно «на равных» с ЕС.
 
The Times напоминает, что летом было объявлено о том, что Великобритания планирует разработку собственной спутниковой системы навигации. На это Казначейство Её Величества выделило ₤92 млн.
 
Отвечая на вопросы на конференции Консервативной партии по случаю выхода книги о состоянии вооружённых сил страны, Уильямсон также прокомментировал сказанную им в адрес России фразу «Заткнитесь и убирайтесь». Так, Уильямсон заявил, что прямота это одновременно и его достоинство, и недостаток.
 
«Боюсь, что не собираюсь меняться. Это заложено в ДНК человека, родом из Йоркшира», — приводит The Times слова Уильямсона. 
Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
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источник
Times Великобритания Европа
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брексит Великобритания Гэвин Уильямсон ЕС спутник
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