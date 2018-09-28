Sky: Джонсон назвал план Мэй по брекситу «катастрофой» и предложил «канадский вариант»

Борис Джонсон раскритиковал предлагаемый британским правительством проект по выходу страны из ЕС, назвав его «унизительным с моральной и интеллектуальной точки зрения». Взамен бывший министр-иностранных дел Соединённого Королевства предложил ориентироваться на сделку, которую с Брюсселем заключила Канада, передаёт Sky News.

В течение последнего часа бывший член кабинета министров и сторонница сохранения членства Великобритании в ЕС Никки Морган усомнилась, что Борис Джонсон всерьёз заботится об ирландской границе. Её критика прозвучала в ответ на статью, которую бывший министр иностранных дел написал в The Daily Telegraph. В ней он называет предложение Терезы Мэй по брекситу «унизительным», «неприемлемым» и «дипломатической катастрофой». Он заявляет, что премьер-министру следует избавиться от «плана Чекерс» и вместо этого заключить «расширенную канадскую сделку».

Одно из предложений в «плане Чекерс» предусматривает выход из Таможенного союза ЕС и прекращение действия юрисдикции Европейского суда в Великобритании. Но, согласно ему, у нас будут общие товарные правила для беспрепятственной торговли. И это будет означать, что нам всё ещё придётся соблюдать некоторые решения Европейского суда.

Разумеется, необходимо отметить: ЕС фактически заявляет, что ничего из этого не принимает.

С нами на связи из Вестминстера политический корреспондент Sky News Тамара Коэн. Мы не можем обсуждать эту тему в отрыве от контекста, не так ли, Тамара?

ТАМАРА КОЭН, корреспондент Sky News: Да, Стивен,контекст — это ключевое. Лидеры ЕС в Зальцбурге дали от ворот поворот плану премьер-министра. Она надеется заручиться поддержкой своей партии на конференции, которая состоится в эти выходные. Если ей это удастся, то придётся добиться согласия Европы на следующем саммите в середине октября или, возможно, в ноябре. То есть времени у неё в обрез.

И, пожалуй, меньше всего ей нужно, чтобы Борис Джонсон возобновил активную критику в адрес её «плана Чекерс». Вы видите бегущего Бориса Джонсона на своих экранах. Он надеется, что однажды он займёт место премьер-министра, и он заявляет, что её предложение «унижает с моральной и интеллектуальной точек зрения». По его словам, это «трусливая» инициатива, совсем не то, за что голосовали люди. Поэтому она должна

разорвать этот план в клочья и заключить, как он выражается, «расширенную канадскую сделку».

Что это означает? Сторонники брексита проявляют повышенный интерес к сделке, которую ЕС подписал с Канадой два года назад, потому что она не предусматривала выплату миллиардов фунтов ЕС. И, по их словам, подобное соглашение позволяет вести свободную торговлю, потому что исключает тарифы на импорт и экспорт.

Таковы масштабы этой сделки. Но премьер-министр утверждает, что её проект предусматривает нечто более грандиозное в плане свободной торговли. Однако Борис Джонсон называет свой план «превосходящим канадскую модель», потому что, по его словам, можно всё сделать так, чтобы включить в проект и сферу услуг, которая составляет 80 процентов британской экономики. Кроме того, Евросоюз должен будет включить нас в свои существующие договорённости в оборонной и авиационной сферах.

Но премьер-министр настаивает, что мы не можем заключить сделку по канадской модели не только потому, что, как она утверждает, это плохо скажется на бизнесе, но и потому, что это не решит проблему ирландской границы.

А вот что сегодня написал Борис Джонсон в The Telegraph по поводу плана Терезы Мэй. Он утверждает: «План Мэй сочетает в себе все возможные недостатки. Он унизителен для нашей страны, и с моральной, и с интеллектуальной точек зрения. Просто не верится, что спустя два года британское правительство выдвигает такое в качестве своего начального предложения».

Многие парламентарии… Некоторые из них активно выражают свою поддержку. Прошлым вечером мы наблюдали, как многие сторонники брексита в Twitter отметили, что этот план очень хорош, что это единственный выход. А вот экс-министр Ники Морган, настаивающая на том, что Британия должна остаться в ЕС, утверждает, что Борис Джонсон не понимает, что говорит. Этим утром она написала в Twitter: «Жаль, что он не изучил связь между важностью договора, сохраняющего спокойствие на ирландской границе, и возможностью прийти к соглашению по условиям выхода из ЕС. Или, может быть, ему просто плевать?»

Перед съездом консервативной партии явно наметились противоборствующие стороны. В своей статье Борис Джонсон также пишет, что среди тори он чувствует больше неодобрения в отношении плана Мэй, чем к его проекту. Премьер-министру придётся об этом побеспокоиться, особенно в свете слухов о том, что некоторые её министры больше склоняются к плану Джонсона. Значит, ей в ближайшие дни придётся побороться за поддержку её проекта.

Спасибо, Тамара.

Дата выхода в эфир 28 сентября 2018 года.