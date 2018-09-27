Independent: британцам грозят «бюрократические кошмары», если Лондон и ЕС не договорятся по брекситу

Брексит без полюбовной договорённости грозит британцам «бюрократическим кошмаром» при контактах с Евросоюзом — от усложнения процедуры ввоза животных до перспектив прерванного авиасообщения. Если Лондон и Брюссель не смогут договориться, в каждой сфере придётся заключать отдельные соглашения, регулирующие новые отношения, отмечает The Independent.

Если, окончательно выходя из ЕС, Лондон не заключит с Брюсселем отдельного соглашения по авиасообщению, британские перевозчики не смогут осуществлять перелёты в пределах Евросоюза (например, из Милана в Париж и обратно), а рейсам, связывающим Европу и Соединённое Королевство, придётся каждый раз получать разрешения. Без специальной договорённости в торговой сфере многие британские продукты питания, в особенности полуфабрикаты, больше не будут допускаться до европейского рынка, пишет The Independent, ссылаясь на недавнее заявление правительства относительно перспектив «неполюбовного» брексита.

Автомобилистам Великобритании, возможно, придётся запрашивать дополнительную документацию в своих страховых конторах, чтобы получить разрешение передвигаться по территории Евросоюза. А владельцам животных, желающим взять своих питомцев в зарубежную поездку в ЕС, придётся регистрироваться на три месяца раньше.

Такие нерадужные перспективы рисуют британские власти перед своими соотечественниками, если Лондон и Брюссель так и не смогут прийти к консенсусу по брекситу, отмечает издание. Столь «ужасные» прогнозы явно пришлись не по нраву, к примеру, Федерации производителей продуктов питания и напитков Великобритании, которая призвала премьер-министра страны Терезу Мэй перестать «читать нотации ЕС» и пытаться оттянуть брексит, до сих пор не имея на руках достойного соглашения.

Противница брексита Лейла Моран из Партии либеральных демократов называет угрозы относительно авиасообщения «бюрократическим кошмаром и фарсом». Правда, до этого британские министры уже высмеивали мрачные прогнозы относительно авиасообщения с ЕС. Так, министр транспорта страны Крис Грейлинг год назад уверял: «Полёты будут и дальше осуществляться. Неужели кто-то и правда считает, что, увидев резкое сокращение бронирований в отелях в 2019 году, испанские власти вмешаются и запретят рейсы? Нет, конечно».

Впрочем, сейчас британское правительство предупреждает, что авиаперевозчики всё-таки потеряют автоматическое право на осуществление рейсов между Соединённым Королевством и ЕС без предварительного разрешения. Кроме того, по новым правилам, вероятно, пассажирам придётся по несколько раз проходить досмотр багажа. Поэтому, по словам Министерства транспорта, для него в приоритете остаётся договорённость с Евросоюзом, решающая все эти вопросы. В крайнем случае, Лондону, возможно, придётся заключать двусторонние соглашения с каждой страной ЕС по отдельности.

Относительно животных, которые, по текущим правилам, могут провозиться в ЕС при условии наличия международного паспорта, отметок о прививках и микрочипа, после брексита Великобритания надеется войти в список стран, для которых действуют те же требования. В противном случае владельцам животных придётся на несколько месяцев раньше отдельно обсуждать свои поездки со странами ЕС.

По мнению критиков, новые замечания и прогнозы властей по брекситу, вызвавшие немало возмущения среди британцев, свидетельствуют о том, что выход из ЕС без полюбовной договорённости не вариант.