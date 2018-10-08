Times рассказала, как Гарри Поттер помогает Кремлю влиять на британских подростков

Кремль оказывает влияние на британских подростков в рамках «скрытой кампании», нацеленной на то, чтобы посеять раздор среди западных подростков, выяснила The Times.

Как пишет британская газета, чтобы привлечь молодых подписчиков в социальных сетях, «российские аккаунты» выдавали себя за фанатов Гарри Поттера и использовали образы знаменитостей, таких как Эмма Уотсон.

Тысячи молодых британцев также подверглись влиянию «финансируемого Кремлём канала» YouTube, который называют «сигнальным флагом российской пропаганды». На этом канале, отмечает Times, публиковались ролики, «вызывающие путаницу вокруг отравлений в Солсбери».

Полный масштаб российской кампании станет очевиден после того, как американские исследователи проанализируют более 3 млн твитов и других сообщений в соцсетях.

По данным исследователей, «контролируемые Кремлём аккаунты» размещают посты об опасности генетически модифицированных продуктов и других достижений в области биотехнологий. Ранее The Times писала о том, как «русские тролли» продвигали дискредитировавшие себя теории о вакцине против кори, эпидемического паротита и краснухи.

По словам автора статьи, Россия также пыталась вызвать панику общественности после терактов в Лондоне и распространить дезинформацию по брекситу и проблеме независимости Шотландии. Индивидуальные аккаунты с «российскими отличительными чертами» в этом году были сотни тысяч раз упомянуты, а их записи в Twitter собрали столько же ретвитов, несмотря на то, что социальные сети начали применять суровые меры в отношении таких аккаунтов.

«То, что они делают, — это политическая война в промышленных масштабах, и она нацелена против всей западной демократии, — отметил сотрудник Университета Клемсона в Южной Каролине Даррен Линвилл. — (Эта кампания. — ИноТВ) хорошо финансируется, представляет собой опасность и прячется у всех на виду».

Издание напоминает, что ранее дезинформационные кампании в социальных сетях координировались Агентством интернет-исследований, которое базируется в Санкт-Петербурге.

Так, один из аккаунтов Агентства, выдававший себя за защитника прав геев, призывал школьников устраивать на уроках политические протесты. Другой, выдававший себя за феминистку, смешивал цитаты из творчества поэтессы Сильвии Плат с фотографиями Эммы Уотсон и призывами критиковать американское вторжение в Сирию.

Аналитики подозревают, что целью таких кампаний является завлечение подписчиков для последующего распространения среди них «вредоносного контента».

The Times проконсультировалась с семью экспертами, которые вместе идентифицировали миллионы российских сообщений в социальных сетях. Исследователи из Университета Клемсона обнаружили около 3 млн твитов, которые были опубликованы 2848 аккаунтами, связанными с Агентством интернет-исследований.

«Но самая дерзкая попытка России подобраться к юным британцам — спонсируемый Кремлём канал на YouTube», — пишет The Times, имея в виду шоу Полли Бойко ICYMI, которое выходит в Великобритании. В этом шоу обвиняют британские власти в лицемерном отношении к вопросу о правах человека и говорят о том, что Трамп и Путин должны быть союзниками.

В недавнем выпуске «молодая ведущая с аристократическим британским акцентом» предположила, что интервью Александра Петрова и Руслана Боширова, обвиняемых в солсберийском отравлении, «объединило людей в России и Великобритании», поскольку одинаково смутило и тех, и других.

«С одной стороны, можно подумать, что они убийцы — смотрите, как они наследили. С другой — можно решить, что они никакие не убийцы — опять же, смотрите, как они наследили», — цитирует The Times слова Полли Бойко.*

Как пишет издание, руководство Twitter заявило, что оно «предпринимает более активные шаги для устранения манипуляций при помощи платформы» и «всё чаще останавливает вредоносную деятельность до того, как она появляется». Компания Google, которая владеет YouTube, отметила, что любое вмешательство через её платформы неприемлемо. Компания Facebook, которой принадлежит Instagram, утверждает, что она столкнулась со «сложными противниками, включая национальные государства».









Комментарии на сайте The Times:

Bob: Эта статья как будто из Америки 60-х годов. Паранойя и оскорбление умственных способностей молодёжи.

Mark Robert: И что в этом такого? Ещё одна чушь среди огромной кучи бреда в мировой паутине? Простите меня, но я не хочу капаться в грязи…

John Barleycorn: Если посмотреть на эту страну, становится, на мой взгляд, более вероятным то, что русские внедрились в BBC, такие организации, как CommonPurpose, Лейбористскую партию и ЛГБТ-группы, чтобы дестабилизировать Великобританию и подогревать войну культур.

Nigel Plebeian: Россия явно применяет свои старые трюки и не изменила свою натуру даже с распадом СССР. В чем-то она стала, скорее, авторитарной державой, переходящей в капиталистическую тираническую диктатуру, а Путин превратился во второго Сталина и теперь пользуется большим влиянием за рубежом при помощи мировых плутократов.

David Peers в ответ Nigel Plebeian: Твоё сообщение осталось таким же нелепым даже после того, как ты его изменил. Невероятно!

Collin Gamble: Судя по комментариям, повлияли не только на подростков, но и на читателей TheTimes.