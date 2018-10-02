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Bloomberg: предвыборная зачистка соцсетей в США набирает обороты

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Близятся промежуточные выборы в конгресс, и в рамках «борьбы с иностранным вмешательством» Twitter пристально изучает своих политически активных пользователей. Как сообщает Bloomberg, каждую неделю социальная сеть банит миллионы твитов и профилей с «неправильной или вводящей в заблуждение информацией».
Bloomberg: предвыборная зачистка соцсетей в США набирает обороты
Reuters

«Twitter Inc. всё активнее борется с фейковыми профилями и спамом, пытаясь очистить свою платформу перед ноябрьскими промежуточными выборами в США», — пишет Bloomberg.

В августе из социальной сети было удалено 50 учётных записей, якобы принадлежавших республиканцам в различных штатах. Кроме того, были приняты меры против твитов на тему выборов и политики «с неправильной или вводящей в заблуждение информацией о партийной принадлежности», сообщает Bloomberg со ссылкой на блог Twitter.

IT-компания заявляет, что её методика распознавания фальшивых учётных записей совершенствуется. В частности, пристальное внимание уделяется пользователям с «шаблонными или крадеными» фотографиями на аватаре, «скопированной» биографией или «намеренно вводящей в заблуждение» информацией в профиле.

В первой половине сентября Twitter, по собственным словам, еженедельно «оспаривал» в среднем 9,4 миллиона учётных записей. А в последние несколько месяцев компания ужесточила процесс регистрации для разработчиков приложений, запрашивающих доступ к данным соцсети. Каждый месяц Twitter отключает около 30 тысяч приложений, говорится в блоге.

Bloomberg напоминает, что в 2016 году платформы Twitter, Facebook и YouTube «были использованы заморскими силами для вмешательства в американскую политику и усугубления политических разногласий». «Во время президентских выборов российское Агентство интернет-исследований, поддерживаемое Кремлём, вело учётные записи, якобы принадлежавшие официальным политическим организациям и местным американским СМИ», — говорится в статье. Впоследствии руководители IT-компаний отчитывались перед конгрессом США о своих действиях по борьбе с «политическим вмешательством таких стран, как Россия и Иран», отмечает издание.

 

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