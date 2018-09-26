Daily Beast: Россия сменила тактику и начала «влиять на Запад» в открытую

Российским властям больше не приходится «скрытно сеять раздор» в США и других частях света, пишет The Daily Beast. Теперь они открыто «оказывают влияние» на мнение простых американцев через соцсети. Причём Дональд Трамп активно помогает Москве, дискредитируя собственные госструктуры, утверждает издание.

«Забудьте о ботах и троллях. Россия наращивает открытую публичную дипломатию», — пишет The Daily Beast. По словам издания, представители Москвы пользуются тем, что Дональд Трамп часто дискредитирует собственных экспертов по национальной безопасности, называя «российское расследование» «охотой на ведьм».

«За последние несколько месяцев мы увидели намного более агрессивную открытую информационную кампанию со стороны российских СМИ, множества учётных записей посольств и Министерства иностранных дел», — утверждает Лора Розенберг, директор вашингтонского Альянса по защите демократии. Она считает, что Владимиру Путину «придало смелости пренебрежительное отношение Трампа к российскому вмешательству».

«Если взглянуть на соцопросы в США, особенно среди республиканцев, можно заметить, что президенту Трампу удалось очень эффективно изменить общественное мнение. И теперь существует суждение, что Путин — неплохой парень и что нам следует улучшить отношения с Россией», — сетует Розенберг. На её взгляд, это «снижение нормального скептического отношения к сообщениям из Москвы создаёт лазейку для Путина».

Издание отмечает, что официальный представитель МИД РФ Мария Захарова вступила в «открытый словесный бой». Её ведомство вместе с другими российскими представительствами участвует в конкурсе по написанию «самых язвительных твитов в ответ на критику России». В этом году звание «самого острого на язык» досталось вашингтонскому посольству. Но только потому, что «лондонское не могло выиграть два раза подряд», говорят чиновники.

Один из «классических твитов» российского посольства в Лондоне представляет собой таблицу из фотографий, на которых Путин пожимает руки многим мировым лидерам. Изображение сопровождается цитатой министра обороны Великобритании Гэвина Уильямсона: «Россия становится государством-изгоем».

В своём недавнем твите российское посольство в Вашингтоне напоминает, сколько дней прошло с перевода Марии Бутиной на обычный режим содержания. При этом сообщение о россиянке, которую власти США обвиняют в работе незарегистрированным иностранным агентом, сопровождается хештегом #FreeMariaButina («Свободу Марии Бутиной»), обращает внимание The Daily Beast.

Между тем американские чиновники предупреждают, что Россия уже пытается «скрыто повлиять» на промежуточные выборы в конгресс, хотя и не сообщают, как именно. Тем не менее некоторые эксперты в этой области говорят, что речь не идёт о повторении 2016 года. Вместо этого набирает обороты «открытое распространение идей».

«Они, не таясь, говорят и ставят хештеги со своих учётных записей в соцсетях, которые продвигали связанный с Сирией контент в 2014 году. Кроме того, они отвечают на твиты Трампа и открыто поддерживают его», — отмечает бывший агент ФБР Клинт Уоттс.

«Это соответствует их подходу к работе на местах. Иными словами, они действуют у всех на виду, общаются с конгрессменами и занимаются тому подобным», — добавляет Уоттс.

Британским властям также приходилось иметь дело с методами «публичной дипломатии» Москвы. В ответ на обвинения в её адрес она через СМИ и соцсети распространяет множество различных объяснений.

Так, после «покушения» на экс-агента ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию в Солсбери российские власти и СМИ в соцсетях начали «разносить огромное количество» различных предположений. Среди прочего выдвигалась версия, что Скрипалей отравили нервно-паралитическим веществом, которым обладали только Британия и США.

Это обилие версий призвано «внести путаницу», сообщил The Daily Beast высокопоставленный западный чиновник. «В этом нет ничего нового. Мы видели подобное уже много месяцев и даже лет», — заявил он.

Анонимный сотрудник конгресса, хорошо знакомый с вопросом, в интервью с изданием высказал мнение, что Кремль мог и не усилить поток сообщений в целом. Просто они стали «лучше и более изощрёнными».

Источник рассказал The Daily Beast, что подобная активность наблюдалась ещё во времена, когда конгресс США принял закон Магнитского. Но тогда получалось не слишком хорошо — сообщения были написаны на «ломанном английском».

«В 2015-м и 2016 году они сделали шаг вперёд. Когда они очистили Пальмиру от ИГ* в 2016 году, у них всё пошло-поехало. Они довели этот метод до совершенства во время сирийского конфликта», — подчеркнул чиновник.

Цель кремлёвской «кампании по распространению информации» — ввести в заблуждение американское общество, смешивая правду с множеством различных версий. По словам одного из собеседников издания, эта техника уже оказала «огромный эффект» на многих россиян, которые «отказываются выяснять истину».

«Кампания с ботами и троллями во время президентских выборов в США помогла посеять разлад здесь и по всему Западу. В результате растущее число американцев столь же недоверчиво относятся к собственным СМИ и не знают, чему доверять… И они становятся более восприимчивой аудиторией для Москвы, точно так же, как и их президент», — заключает The Daily Beast.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

