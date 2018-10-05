CBS News: Twitter накрыла волна фейков — до миллиона сообщений в день с фиктивных аккаунтов

Несмотря на декларируемую борьбу с фейками, в Twitter продолжают активно действовать фальшивые учётные записи, передаёт CBS News со ссылкой на недавний доклад. Авторы исследования утверждают, что фиктивные аккаунты ежедневно публикуют в популярной социальной сети более одного миллиона твитов.

Twitter продолжает «страдать от дезинформации». Четыре из пяти аккаунтов, которые были активны во время выборов президента США 2016 года, до сих пор не прекратили свою деятельность, сообщает CBS News со ссылкой на новое исследование.

Фиктивные учётные записи продолжают публиковать более одного миллиона твитов в день, утверждается в докладе, который был составлен Мэтью Хиндманом из Университета Джорджа Вашингтона совместно с Владом Барашем из аналитической фирмы Graphika при поддержке фонда Knight Foundation. Авторы документа ставят под сомнение эффективность шагов, которые предприняло руководство Twitter для искоренения дезинформации в своём сервисе.

Примечательно, что в мае и июне компания временно приостановила работу более 70 млн фальшивых и подозрительных учётных записей. В то же время она стала бороться с «ксенофобскими» и «унижающими человеческое достоинство» высказываниями реальных пользователей, заблокировав правого конспиролога Алекса Джонса за нарушение политики поведения.

«Вопреки утверждениям, что фейковые новости — это игра «попади в крота», на момент выхода этого доклада в печать более 80% распространяющих дезинформацию аккаунтов на наших картах выборов всё ещё активны», — предупреждают авторы исследования.

Тем не менее в Twitter считают, что доклад не отражает недавние действия соцсети по борьбе с фейковыми аккаунтами. «Во-первых, это исследование строилось на нашем общедоступном интерфейсе прикладного программирования (API) и, следовательно, не учитывает предпринятые нами действия, призванные скрыть автоматический или спамерский контент и аккаунты от людей в Twitter. Мы действуем на опережение и с размахом каждый божий день», — подчеркнул в письме CBS News представитель компании Дел Харви.

Авторы исследования утверждают, что фейковые новости распространялись до и после выборов 2016 года. Порядка 6,6 млн. твитов с ложными или конспирологическими сообщениями были опубликованы в преддверии голосования. С середины марта по середину апреля 2017-го их число сократилось до 4 млн.

Исследователи обращают внимание, что многие учётные записи, распространяющие дезинформацию, являются роботами. Причём далеко не все они поддерживали Дональда Трампа. «Меньшее, но всё ещё значительное количество фейковых новостей передавалось либеральными или демократически ориентированными аккаунтами», — отмечают авторы.

По их мнению, Россия также участвовала в «распространении дезинформации» во время предвыборной кампании в США. Но с тех пор этим в основном стали заниматься «аккаунты, специализирующиеся на международных теориях заговора».