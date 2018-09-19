NYT: Facebook обвинили в поощрении дискриминации со стороны работодателей

Facebook подвергся критике за то, что позволяет работодателям осуществлять дискриминацию по половому признаку, сообщает The New York Times. Группа соискателей выдвинула обвинения против Facebook и девяти работодателей, которые, используя технологии социальной сети, лишали женщин возможности получать объявления о таких вакансиях, как водитель грузовика и установщик окон.

Facebook подвергся критике за то, что технологии социальной сети позволяют владельцам недвижимости осуществлять дискриминацию по расовому признаку, а работодателям — по возрастному. Группа соискателей обвиняет Facebook в том, что она помогает работодателям отсеивать кандидатов женского пола, сообщает The New York Times.

Как уточняет издание, соискатели совместно с профсоюзом «Коммуникационные рабочие Америки» и Американским союзом защиты гражданских свобод выдвинули обвинения в Комиссии США по равным возможностям в области занятости против Facebook и девяти работодателей.

В обвинительном заключении говорится, что работодатели, используя таргетинговые технологии Facebook, лишали женщин возможности получать объявления о таких вакансиях, как водитель грузовика и установщик окон.

Адвокат по вопросам найма Дебра Кац считает, что рекламные кампании нарушили закон, который запрещает работодателям и агентствам по трудоустройству осуществлять дискриминацию по половому и другим признакам. Законы некоторых штатов также запрещают содействие и поощрение дискриминации, отмечает американское издание.

«На Facebook нет места дискриминации, наша политика это категорически запрещает, — заявил пресс-секретарь Facebook Джо Осборн. — Мы рассматриваем жалобу и готовы защитить наши принципы».

Юристы, занимающиеся этим делом, отмечают, что они наблюдали за группой людей, которые искали работу на Facebook и кликали на множество объявлений о вакансиях. Соискатели также щёлкали на «Почему я вижу это объявление?», где объяснялось, что они получили это объявление, потому что они были мужчинами, которые подходили по возрасту и местонахождению, пишет The New York Times.