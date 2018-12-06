DJ: Польша получила экологическую антинаграду за пристрастие к углю

В Польше проходит 24-я Конференция ООН по изменению климата, и делегатов польские власти решили шокировать повсеместными стендами с углём. Как отмечает Digital Journal, польская энергетика на 80% работает на угле, что сильно вредит экологии, и поэтому Польша получила экологическую антипремию «Ископаемое дня». Однако отказываться от добычи угля Варшава всё равно не намерена.

В польском городе Катовице проходит 24-я Конференция ООН по изменению климата, но началась она зловеще, пишет Digital Journal. Польские власти зачем-то заполнили павильоны своего выставочного центра углём, и это шокировало делегатов.

Катовице находится в регионе Силезия, где поживает около 90 тыс. шахтёров, добывающих уголь, — это половина от общего числа рабочих угольных шахт всего Евросоюза, пишет Digital Journal. И премьер-министр Польши говорил о том, что уголь очень важен для экономики его страны, называл его «нашим чёрным золотом». На угле работает около 80% польского электричества.

Но при этом из-за угля в атмосферу попадает половина всех выбросов углекислого газа. И польские делегаты решили не высказываться по одному из ключевых вопросов конференции — о сокращении использования ископаемых углеводородов. Не поддержали они и заявление о том, что необходимо увеличить задачи ЕС в области борьбы с изменением климата.

В день открытия конференции президент Польши Анджей Дуда заявил, что «между использованием угля и защитой климата нет противоречия, и Польша не собирается отказываться от угля».

Партнёрами конференции стали государственная угольная компания и энергетические фирмы, которые сильно зависят от угля. Чтобы показать жизненную необходимость угля для общества, они заполнили им выставочный зал. Кроме того, гостей встречал музыкальный коллектив из шахтёров и мыло из «чистого» угля.

И при этом во вторник Польше присудили антипремию «Ископаемое дня», которой занимается международная коалиция Climate Action Network. Польша получила это звание за продвижение интересов угольной промышленности и за отказ от достижения более высоких целей в области защиты климата.

Хотя Польша и говорит, что пытается отойти от угля, но происходит это небыстро. Тем более, по мнению защитников окружающей среды, через 20 лет возобновляемые источники энергии будут стоить дешевле угля, и потому держаться за уголь нет никакого смысла, пишет Digital Journal.