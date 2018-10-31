NTD: ВОЗ напомнила об убийце миллионов — загрязнённом воздухе

По данным Всемирной организации здравоохранения, более семи миллионов человек каждый год умирают из-за проблем со здоровьем, вызванных загрязнением воздуха. Причём от этого страдают не только взрослые, но и дети, организм которых наименее защищён. Глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус на конференции в Женеве призвал мировое сообщество предотвратить эти смерти и вместе бороться за чистый воздух, передаёт NTD.

Загрязнение воздуха — одна из самых больших угроз здоровью людей по всему миру. Такое заявление сделала Всемирная организация здравоохранения на открытии своей первой конференции по этой проблеме в Женеве. Глава ВОЗ призвал к немедленным действиям.

ТЕДРОС АДАНОМ ГЕБРЕЙЕСУС, генеральный директор ВОЗ: Позвольте напомнить вам некоторые цифры: загрязнение воздуха каждый год убивает семь миллионов человек. По всему миру девять из десяти человек дышат воздухом, который загрязнён автомобильными выхлопами, выбросами промышленных и сельскохозяйственных предприятий, а также дымом с горящих свалок.

Глава ВОЗ также отметил, что из семи миллионов человек 600 тысяч — дети.

ТЕДРОС АДАНОМ ГЕБРЕЙЕСУС: Наши последние подсчёты показывают, что треть смертей от сердечных приступов, инсультов, рака лёгких и хронических респираторных заболеваний вызвана загрязнением воздуха. Никто не может этого избежать от рождения и до самой смерти.

По его словам, грязный воздух может стать причиной мертворождения и преждевременных родов, а также хронических болезней.

ТЕДРОС АДАНОМ ГЕБРЕЙЕСУС: Стоимость действий высока, но бездействие будет стоить ещё дороже. У нас предостаточно данных, которые показывают вред от загрязнения воздуха.

Глава ВОЗ отметил, что все смерти можно предотвратить. Для этого нужны политическая воля, терпение, а также сотрудничество всех стран.

Дата выхода в эфир 31 октября 2018 года.